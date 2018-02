Incidente aereo in Iran | riprese le operazioni di ricerca del velivolo scomparso

Iran - Incidente aereo : sospese ricerche del velivolo scomparso : Le autorità Iraniane hanno sospeso le operazioni di ricerca dell’aereo di linea scomparso questa mattina dai radar con 65 persone a bordo durante una tempesta di neve sulle montagne del sudovest del Paese: le ricerche dell’Atr 72 Aseman Airlines riprenderanno all’alba di domani, meteo permettendo. L'articolo Iran, incidente aereo: sospese ricerche del velivolo scomparso sembra essere il primo su Meteo Web.

Gravissimo Incidente in Iran : aereo precipita con 66 persone a bordo - ‘non ci sono superstiti’ : In Iran, un aereo ATR-72 di linea Iraniano che copriva una tratta interna è precipitato nel sud-ovest del Paese con oltre 66 passeggeri a bordo. Lo riferiscono i media Iraniani. L’aereo, in volo da Teheran alla città sud-occidentale di Yasouj, “si è schiantato nella zona di Samirom”. Samirom è una città sulle montagne, situata circa 450 chilometri a sud della capitale, Teheran. Tutti i servizi di emergenza sono stati allertati, ...

Gb : Incidente tra veicoli su pista Heathrow - evacuato aereo

Gravissimo Incidente in Russia - aereo precipitato : potrebbe essere stata colpa del ghiaccio : Continuano le indagini in merito dalla tragedia aerea di domenica scorsa in Russia, che ha portato alla morte di 71 persone. L’incidente potrebbe essere stato causato da un errore nel sistema di indicazione della velocità dell’Antonov An-148, dovuto a sua volta “probabilmente al congelamento dei sistemi pitot-statici, dato il fatto che i sistemi di riscaldamento erano spenti“: lo sostengono gli investigatori russi del ...

Incidente aereo in Russia - mistero sulle cause : rinvenuti 1500 frammenti di corpi : Le cause dell’Incidente aereo verificatosi in Russia domenica rimangono ancora avvolte nel mistero: il Ministero delle situazioni di emergenza russo ha reso noto che sono stati trovati quasi 1500 frammenti di corpi nell’area dello schianto dell’Antonov An-148 nella regione di Mosca, e che le ricerche sono quasi terminate. Identificate tutte le persone a bordo del velivolo (65 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio). Oggi è ...

Russia - aereo precipitato a Mosca/ Ultime notizie - perché è caduto l'Antonov An-148? Incidente - guasto o… : aereo precipitato in Russia vicino allo scalo di Mosca: Ultime notizie, 71 morti e mistero sulla causa della caduta. Incidente, guasto tecnico o..

Incidente aereo in Russia - errore umano o guasto? C'è un sopravvissuto : Gli inquirenti russi stanno indagando su cosa abbia causato l'Incidente aereo, in cui hanno perso la vita...

Incidente aereo in Russia : trovati oltre 200 resti di corpi umani - il punto della situazione

Incidente aereo in Russia : trovata la seconda scatola nera - ecco una delle prime ipotesi sulla causa dello schianto

Incidente aereo in Russia : soccorritori al lavoro - la neve complica le operazioni : Per tutta la notte i soccorritori hanno lavorato per recuperare i corpi delle 71 vittime dell’Incidente aereo del velivolo Saratov Airlines verificatosi ieri a sudest di Mosca. La fase principale delle operazioni di ricerca potrebbe concludersi in sette giorni, secondo quanto spiegato dal ministro delle Situazioni d’emergenza russo: lo status delle operazioni è passato da “salvataggio” a “ricerca“, in quanto ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : cosa c'è dietro l'Incidente aereo in Russia (12 febbraio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: incidente aereo in Russia.