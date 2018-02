Incendio in via Candiani a Pordenone

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Milano : Incendio palazzo via Cogne - morto 13enne intossicato (15 febbraio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Berlusconi a Porta a Porta firma nuovo patto con gli italiani, 17anni dopo. incendio palazzo Milano, è morto il 13enne intossicato (15 febbraio 2018).(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Incendio in un palazzo di via Cogne - ragazzino di 13 anni sviene nella casa in fiamme : morto : Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa sua, le visiere dei loro caschi si sono sciolte per il calore. Eppure, pompieri, carabinieri e poliziotti erano riusciti in qualche modo a prenderlo e tirarlo fuori da quell'inferno. Ma alla fine...

Milano - Incendio in via Cogne : Haitam - il 13enne intossicato non ce l’ha fatta Foto|Video : Il ragazzo è deceduto giovedì mattina, ma i medici avevano già dichiarato la morte celebrale. Era solo in casa al momento del rogo. Si è rifugiato nella vasca da bagno: lì l’hanno trovato i soccorritori, il suo cuore non batteva più

Incendio in via Cogne a Milano : morto 13enne - si indaga per omicidio colposo : E’ morto questa mattina il 13enne coinvolto nell’Incendio verificatosi ieri in via Cogne, quartiere Quarto Oggiaro a Milano. E’ stato aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. Sul caso procedono i carabinieri del nucleo operativo della compagnia porta Magenta, sotto il coordinamento della pm Ilaria Perinu. L'articolo Incendio in via Cogne a Milano: morto 13enne, si indaga per omicidio colposo sembra essere il primo ...

Milano - morto il ragazzo di 13 anni coinvolto nell'Incendio del palazzo in via Cogne : Sorpreso dal rogo, ha telefonato alla madre: "C'è fumo, è tutto nero, non respiro". Era stato tenuto in vita tutta la notte dai macchinari del Sacco. Alle 10...

Milano : Incendio via Cogne - inquilini ospitati in stabile Comune e alberghi : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Saranno tutti ospitati in una struttura pubblica e in alcuni alberghi convenzionati gli inquilini dello stabile di proprietà comunale di via Cogne 20 a Milano, dove questa mattina si è sviluppato un grave incendio. Protezione civile, polizia locale e la direzione Casa d

Milano : Incendio via Cogne - gravissimo ragazzo 13enne (2) : (AdnKronos) - Secondo la Sala operativa di emergenza urgenza sanitaria, all'origine dell'incendio al decimo piano della palazzina di viale Cogne potrebbe essere stata una esplosione sulla cui natura ora si sta indagando. Oltre al tredicenne in gravissime condizioni, dieci persone sono state accompag

Milano - Incendio in via Cogne : una persona in codice rosso per intossicazione : Un incendio è divampato questa mattina ai piani di alti di un palazzo a via Cogne a Milano: una persona sarebbe in gravissime condizioni dopo essere estratta viva dai vigili del fuoco dallo stabile. Il 118 ha trasportato il ferito in codice rosso al Ospedale Sacco. L'articolo Milano, incendio in via Cogne: una persona in codice rosso per intossicazione sembra essere il primo su Meteo Web.

Milano : Incendio in palazzo via Cogne - una persona salvata da finestra : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Un incendio è divampato un'ora fa circa in uno stabile di via Cogne a Milano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con parecchi mezzi. La palazzina, piena di fumo, è stata evacuata. Le operazioni sono ancora in corso. Una persona, a quanto si apprende, è stata

