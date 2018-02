In crociera con il rock | la Cruise to the edge con Yes | Steve Hackett

Disney sta assumendo per una crociera di lusso con Topolino e Minnie : Vorreste viaggiare in tutto il mondo? Vi attira l’idea di farlo su una lussuosa nave da crociera insieme ai vostri personaggi Disney preferiti? Allora questo è davvero il lavoro dei vostri sogni. La Disney Cruise Line sta infatti cercando persone da assumere nel nuovo staff di bordo, in particolare con i ruoli di animatore e consulente dell’intrattenimento. Tra i vari compiti di queste figure è incluso soprattutto il badare a bambini ...

crociera nel ciclone : onde alte 10 metri e cabine allagate - il racconto dei passeggeri [VIDEO] : Crociera da incubo per i 4mila passeggeri di una nave da Crociera della Norwegian Cruise Line che la scorsa settima si sono ritrovati in Atlantico nel bel mezzo del ciclone bomba che ha investito le coste orientali degli Stati Uniti. onde alte 10 metri, cabine allagate, docce ‘esplose’. La “Breakaway” ha attraccato a New York venerdi’ scorso dopo due giorni in balia della tempesta e dai racconti e’ emersa ...