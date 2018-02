In arrivo il nuovo singolo dei 5 Seconds Of Summer | Want you back segna il ritorno

Cesare Cremonini : in arrivo il nuovo singolo “Nessuno vuole essere Robin” : Da venerdì 23 febbraio sarà in radio il nuovo singolo di Cesare Cremonini “Nessuno vuole essere Robin”, secondo estratto dal suo ultimo album “Possibili scenari”. Ad accompagnare la canzone ci sarà anche il video ufficiale girato tra Bologna e Londra e diretto da Giorgio J. Squarcia. [arc id=”157df23a-6961-11e2-8a73-0026b9414f30″] Le belle notizie per Cesare non finiscono qui! Come ha appena annunciato il cantautore dai ...

In arrivo un nuovo album dei Modà nel 2018 : le ultime dichiarazioni di Kekko Silvestre : Il nuovo album dei Modà sta per arrivare. Secondo quanto dichiarato da Kekko Silvestre, il prossimo progetto del gruppo potrebbe arrivare tra pochi mesi, dopo il fallimento di quello del film da regista saltato per mancanza di un distributore. Il frontman del gruppo è tornato a farsi sentire sui suoi canali social in occasione del suo compleanno, con un post nel quale ha raccontato del ritorno del gruppo che invece era atteso per il 2019. ...

Rime : Nuovo aggiornamento in arrivo per l’edizione Switch : Se avete acquistato l’edizione Switch di Rime, inutile dirvi che le problematiche che affliggono il titolo sono molte. Grey Box annuncia ufficialmente che a partire dal 19 Febbraio, sarà disponibile la patch 1.0.2. Scopriamo insieme le migliorie e cambiamenti previsti. Rime si aggiorna su Switch: Il changelog della patch 1.0.2 Tramite il sito web ufficiale, veniamo a conoscenza dell’arrivo di una nuova patch, di seguito ...

Fino all’Inferno : in arrivo il nuovo film di Roberto D’Antona : Save the date, 10 marzo 2018: è in quel giorno, infatti, si legge nel comunicato stampa della casa di produzione cinematografica L/D Production Company, che sarà presentato il nuovo film del pluripremiato regista indipendente Roberto D’Antona, “Road to Hell”, titolo italiano “Fino all’Inferno”. ...Continua a leggere

Siamo solo noise è il nuovo album di Benji e Fede in arrivo a marzo : Si intitola Siamo solo noise il nuovo album di inediti di Benji e Fede. Il terzo progetto discografico del suo modenese arriverà nei negozi di musica e in digital download dal prossimo 2 marzo, come annunciato dagli stessi artisti oggi sui social network. Sono stati gli stessi Benji e Fede a comunicare ai fan le prime notizie sul loro nuovo disco di inediti, il terzo della loro carriera. Dopo il successo dell’esordio con 20:05 e del ...

Mariano Di Vaio di nuovo papà : in arrivo il secondo figlio : Cicogna in arrivo per Mariano Di Vaio. Il fashion blogger italiano più famoso al mondo - l’equivalente maschile di Chiara Ferragni, per intenderci, con 6 milioni di follower -...

Testo e video Quando arrivo io di Gabry Ponte feat. Junior Cally - il nuovo singolo con il rapper romano : Quando arrivo io di Gabry Ponte feat. Junior Cally è disponibile in rete. Il videoclip ufficiale di Quando arrivo io è stato rilasciato martedì 13 febbraio e da venerdì 16 febbraio la canzone sarà disponibile in rotazione radiofonica. Per il suo nuovo singolo, Gabry Ponte ha scelto un rapper. Si tratta di Junior Cally, rapper romano classe 1991, nuova promessa della scena musicale nostrana e già molto seguito dal pubblico di giovanissimi. Il ...

Craig Warwick abbandona l'Isola : "Ha bisogno di riposo". Nuovo concorrente in arrivo : Craig Warwick non è più un concorrente dell'Isola dei Famosi. A causa di un piccolo incidente deve abbandonare l'Isola. A darne l'ufficialità è Alessia...

Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith parla di un nuovo trailer in arrivo e del futuro mostrato dal gioco : Secondo le ultime indiscrezioni Cyberpunk 2077 potrebbe essere presente all'E3 2018 e potrebbe esserci spazio per una presentazione piuttosto importante. Le voci in questo senso sono parecchie.La presenza di CD Projekt RED è confermata e un paio di rumor provenienti da fonti diverse indicavano che il titolo sarebbe, almeno in parte, già giocabile con tanto di una demo inviata a Sony come dimostrazione dello stato dei lavori. Naturalmente solo ...

M5S - Di Maio : ‘Versamenti al fondo microcredito? In arrivo ultimi bonifici’. E studia nuovo metodo di restituzione : “Ieri abbiamo fatto le verifiche e quello che è venuto fuori è solo un problema di contabilità del Mise e del Mef. Sostanzialmente gli ultimi bonifici che stiamo facendo in questi giorni – non per correre ai ripari ma perché stanno scadendo le ultime rendicontazioni – non sono stati ancora accreditati sul conto, ma risultano sul nostro sito internet”. Luigi Di Maio, da Salerno, fa il punto sulla vicenda del divario tra le ...

Nek Max Renga a Sanremo 2018 - in arrivo il nuovo album e singolo con il tour fino al 28 aprile : Nek Max Renga a Sanremo 2018 presentano il nuovo singolo, Strada Facendo, in una versione inedita a tre voci. Il brano sarà portato sul palco del Teatro Ariston in duetto con Claudio Baglioni, come già annunciato dal direttore artistico nel momento in cui ha rivelato che sarebbero stati ospiti della manifestazione. Il brano sarà in rotazione radiofonica dalla mezzanotte del 11 febbraio e sarà anche contenuta nel nuovo album in arrivo il 9 ...

Sea of Thieves : un nuovo datamining confermerebbe l'arrivo di una open beta : La closed beta di Sea of Thieves si è conclusa con successo la scorsa settimana, riuscendo a raggiungere l'importante traguardo di 300 mila giocatori che durante il periodo di test hanno formato una ciurma e solcato i mari del titolo sviluppato da Rare.Tutti i fan che non sono riusciti ad avere accesso alla beta hanno invocato a gran voce l'arrivo di una sessione di prova aperta a tutti i giocatori, e come riporta Eurogamer.net sembra che questi ...

Udinese - in arrivo un nuovo sponsor tecnico : accordo con Macron dal 2018-2019 : Udinese nuovo sponsor tecnico Macron. L’Udinese, protagonista di un periodo più che positivo dall’arrivo di Massimo Oddo in panchina, guarda già al futuro. Il club friulano a partire dalla prossima stagione avrà infatti un nuovo sponsor tecnico, Macron. La società bianconera ha raggiunto l’accordo con il marchio per i prossimi sei anni, quindi fino alla […] L'articolo Udinese, in arrivo un nuovo sponsor tecnico: accordo ...