Il terremoto | l’infortunio e Winnie The Pooh | il trionfo di Yuzuru Hanyu

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Una pioggia diTheha colorato di giallo l’Arena del ghiaccio di Gangneung. In mezzo alla pista, circondato dai peluche,fa l’inchino, consapevole di aver scritto un’altra pagina di storia del pattinaggio di figura. Il fenomeno giapponese, 23 anni compiuti a dicembre, si è confermato campione olimpico in questa specialità come solo altri tre campioni nella storia dei Giochi erano riusciti a fare: l’austriaco Gillis Grafstrom negli anni Venti, l’austriaco Karl Schafer il decennio successivo e l’americano Dick Button a cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta. LEGGI ANCHEIl tongano Pita: «La mia sfida? Arrivare prima del buio» Un bis che non accadeva da 66 anni, quindi, e che assume un valore doppio se si pensa che fino al mese scorso la partecipazione diall’Olimpiade di PyeongChang era in forte dubbio. Un brutto atterraggio sulla gamba destra in ...