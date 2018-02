Il Segreto | le trame dal 19 al 23 febbraio 2018 – Anticipazioni

Il Segreto - trame prossima settimana : la triste fine di Cristobal : Anticipazioni Il Segreto , trame 19-23 febbraio: l’attentato a Francisca Il Segreto va in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Canale 5 e ora anche il lunedì in prima serata. Le anticipazioni de Il Segreto dal 19 al 23 febbraio svelano che a Puente Viejo i colpi di scena si susseguiranno. Severo ha dichiarato guerra a Donna Francisca che vuole impossessarsi di tutti i suoi beni. Fe si scontra continuamento con Nazaria, la donna che ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 19 al 23 febbraio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio 2018: Don Berengario presta aiuto ai bisognosi che arrivano in paese. Gracia prepara il dolce “Bugiñar”, malgrado Onesimo non approvi gli ingredienti da lei scelti. Aquilino fa pressioni a Hernando per avviare la loro collaborazione. Si fermano le ricerche di Garrigues a Puente Viejo. Francisca vuole dimostrare a Raimundo che non è così cattiva come tutti ...