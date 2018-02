Il prossimo Call of Duty nel 2018 avrà un nuovo motore grafico?

Activision conferma : Treyarch lavorerà al prossimo Call of Duty : Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato gli interessanti rumor che vedevano protagonista il nuovo episodio della celebre serie sparatutto Call of Duty.Secondo delle fonti di Eurogamer.net che vi avevamo riportato, il nuovo gioco della serie dovrebbe essere "Call of Duty Black Ops 4" e vedrà Treyarch come studio responsabile dello sviluppo. Ebbene, ora arriva una prima conferma direttamente da Activision.Come segnala Gamespot, la compagnia ha ...