Il programma e le gare di oggi alle Olimpiadi invernali 2018

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le finali e le gare che assegnano medaglie di martedì 20 febbraio. Il calendario completo. programma - orari e tv : martedì 20 febbraio si assegneranno cinque titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si inizia con la danza per il pattinaggio artistico, si passa per l’halfpipe femminile nello sci freestyle, poi le imperdibili staffette di short track femminile e la mista di biathlon, chiusura con la combinata nordica dal trampolino lungo. L’Italia ci prova prova nelle due prove a squadre dove si gioca delle concrete chance di ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli azzurri in gara domani (martedì 20 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv : Saranno 23 gli italiani in gara nella giornata di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri possono tornare a vincere delle medaglie dopo tre giorni di digiuno, ci giochiamo delle carte importanti e non sono ammessi passi falsi: tutti con la staffetta femminile di short track guidata da Arianna Fontana e con la staffetta mista di biathlon trascinata da Dorothea Wierer e Dominik Windisch, a Sochi 2014 ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (martedì 20 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Questo martedì vedremo all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale verranno assegnate le medaglie. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. MARTEDÌ 20 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio DI FIGURA danza – free ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il calendario completo di domani (martedì 20 febbraio). programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : domani martedì 20 febbraio sarà una giornata davvero molto intensa alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si entra nel vivo della seconda settimana di gare, verranno assegnati cinque titoli. Si parte a razzo con la danza di pattinaggio artistico e con l’halfpipe femminile di freestyle, poi si vola sulle piste di biathlon per l’avvincente staffetta mista che precede la staffetta femminile di short track e la combinata nordica ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (lunedì 19 febbraio) e gli italiani in gara. programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi lunedì 19 febbraio verranno assegnati soltanto tre titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: una giornata un po’ povera che rappresenta l’anello di congiunzione tra prima e seconda settimana ai Giochi. L’Italia non sarà protagoniste e non ha speranze di medaglie: nella prova a squadre di salto con gli sci e sui 500m di speed skating saremo delle comparse, non saremo neppure presenti nel bob a 2 maschile. ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il calendario della seconda settimana. programma - orari e gare da podio da lunedì 19 a domenica 25 febbraio : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono giunte al giro di boa: si è conclusa la prima settimana di questa pirotecnica edizione dei Giochi. Sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud lo spettacolo non è mancato, abbiamo potuto assistere a grandi sfide e duelli, tante sorprese ed emozioni hanno tenuto banco nei primi nove giorni che hanno fatto seguito alla palpitante Cerimonia d’Apertura. Ora entriamo nel momento caldo della ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il programma di domani (lunedì 19 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming. Il palinsesto delle repliche : domani lunedì 19 febbraio le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 tireranno un po’ di respiro: si assegneranno infatti soltanto tre titoli in una delle giornate più povere di questi 16 giorni di emozioni sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud. Un lunedì tranquillo che ci catapulterà nel pieno della seconda settimana dei Giochi. Le medaglie finiranno al collo degli atleti impegnati sui 500m maschili di speed skating, nella prova a ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le finali e le gare che assegnano medaglie di lunedì 19 febbraio. Il calendario completo. programma - orari e tv : lunedì 19 febbraio sarà una delle giornate più povere alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si assegneranno infatti soltanto tre titoli, davvero molto pochi in confronto alle scorpacciate dei giorni scorsi e che ci aspettano in questa seconda settimana di Giochi. Le medaglie verranno distribuite soltanto in tre sport: spazio al salto con gli sci che premierà le migliori squadre, allo speed skating con i 500m maschili e al bob a 2. ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - tutti gli azzurri in gara domani (lunedì 19 febbraio). L’orario delle loro gare e il programma. Come vederli in tv : Saranno soltanto 13 gli italiani in gara domani lunedì 19 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per la prima volta in questa edizione dei Giochi non abbiamo alcuna speranza di medaglie. La squadra di curling, però, si gioca tutto contro la Corea del Sud: serve vincere per sperare nelle semifinali. Molto attesi Anna Cappellini e Luca Lanotte nel programma corto di danza di pattinaggio artistico. Presente il quartetto nella prova ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di domani (lunedì 19 febbraio). Tutti gli orari e come vedere le gare in tv : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Questo lunedì vedremo all’opera le coppie della short dance, in attesa della free dance di martedì che assegnerà le medaglie della danza. Le gare saranno trasmesse dalle reti di Eurosport e Raisport. LUNEDÌ 19 FEBBRAIO Ore 2:00 Pattinaggio DI FIGURA danza – short ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - il calendario completo di domani (lunedì 19 febbraio). programma - orari e tv. Come vedere le gare in Diretta Streaming : domani lunedì 19 febbraio si assegnano soltanto tre titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata in termini ridotti sulla neve e sul ghiaccio della Corea del Sud, una transizione per poi lanciarsi nel peno della seconda settimana dei Giochi. Spazio al bob a 2, ai 500m maschili di speed skating e alla prova a squadre di salto con gli sci. Di seguito il calendario, il Programma dettagliato e gli orari d’inizio delle gare di lunedì ...