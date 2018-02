Il primo e unico svizzero all' estero eletto al parlamento elvetico se ne va

Sold out per Blues di Tino Caspanello : primo spettacolo della V stagione di Atto Unico : ... Francesco Biolchini è nel cast di Quadri di una rivoluzione , .» La rassegna, che prevede sei spettacoli, proseguirà il 25 febbraio con C'era l'acca da un'idea di Vincenzo Quadarella ; il 18 ...

Dischi più venduti del 2017 : primo Ed Sheeran. In top 20 - Riki è l’unico ex talent (con due album diversi) - Cristina D’Avena l’unica donna : Riki Non c’era certo bisogno di conferme, ma Riki (al secolo Riccardo Marcuzzo, secondo classificato nell’ultima edizione di Amici) si attesta come il fenomeno commerciale dell’anno. Il giovane milanese riesce infatti a piazzare addirittura due suoi lavori – Perdo le parole e Mania – rispettivamente alla posizione numero 3 e alla 12 nella classifica FIMI dei Dischi più venduti del 2017, ed è l’unico artista ...