Il passato di Frank ne Le regole del delitto perfetto 3 su Rai2 | trame episodi del 19 e

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Ledel3 susarà protagonista anche questa sera, lunedì 19 febbraio: duedella terza stagione della serie con Viola Davis saranno proposti in chiaro per la prima volta nella seconda serata di oggi.Nello specifico si tratta degli3x05 e 3x06, intitolati rispettivamente "A proposito di" e "È morto veramente qualcuno?" ("It's About" e "Is someone really dead?" in lingua originale), andati in onda per la prima volta nell'inverno 2016 sia negli Stati Uniti su ABC sia in Italia su Fox, in esclusiva per gli abbonati Sky.Eccone leufficiali e i promo con sottotitoli in italiano:"A proposito di- Il mistero dietro i volantini raffiguranti Annalise e la scritta 'assassina' prende una piega inaspettata. Nel frattempo, iltravagliato diviene alla luce mentre una nuova scioccante scoperta cambia tutto ...