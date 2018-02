Il mondo visto da una bici Le città più bikefriendly

La Cena delle cene : appuntamento da Eataly per sostenere Parabere Forum - il mondo del cibo visto dalle donne : Tra tutti i Forum, congressi, eventi che hanno a che fare con il cibo in giro per il mondo Parabere Forum è di gran lunga quello più emozionante. Sarà che è fatto da donne e parla perlopiù di donne , ma non solo, non è una manifestazione di genere per

Il mondo visto da un aereo del pilota instagrammer : Vanno in giro per il mondo, e sono gli unici a poterlo guardare dall’alto: sui grandi privilegi dei piloti d’aereo in fondo tutti abbiamo fantasticato chiedendoci com’è vivere così e sorvolare montagne, mari, deserti, città. Ora ne sappiamo qualcosa in più, grazie a uno di loro – Christiaan van Heijst – che ha pensato di fotografare il mondo visto da 30mila piedi e di postare i suoi scatti su Instagram ...

'Ho visto in casa le ombre di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello' - rivelazioni choc del nipote : ROMA - Ancora fantasmi e presenza oggetto di dibattito a Domenica Live. in studio, il nipote adottivo di S andra Mondaini e Raimondo Vianello , e sua madre che sostengono di avere visto recentemente ...

Fabio - che ha visto tutti i Paesi del mondo : Sfatiamo subito eventuali miti: girare tutti i Paesi del mondo non è cosa per figli di papà nullafacenti e che non sanno rinunciare ai comfort di casa. Riuscire a visitare posti come la Corea del Nord, l’Arabia Saudita o la Guinea Equatoriale richiede una notevole dose di sangue freddo, capacità di adattamento e gestione dei complicati aspetti burocratici per ottenere i visti di ingresso. Fabio Cao, milanese di 37 anni che vive a Londra, è stato ...

Cat People : il mondo dei gatti come non l’avete mai visto : Amanti dei gatti, che rapporto avete con i vostri amici a quattro zampe? Avete mai organizzato un party tutto per loro? È quello che accade spesso a New York e che il fotografo Julius Motal ha deciso di raccontare nel progetto «Cat People». Tutto è iniziato con un annuncio su Facebook. «Ho visto la locandina che pubblicizzava un “Cat Party” in un bar dietro casa mia a New York – racconta Motal- e ho deciso di parteciparvi ...

A Cagliari la rassegna "Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media" : ... il Comitato Sardo per il Centenario della Grande guerra, l'Università degli Studi di Cagliari e l'Ordine dei Giornalisti della Sardegna hanno organizzato il progetto scolastico denominato "Il mondo ...

Sci di Fondo - Coppa del mondo 2017-2018 : da Dobbiaco ancora una volta poche gioie per i colori azzurri - ma qualche sprazzo si è intravisto : Il fine settimana di gara di Dobbiaco valevole per la Coppa del Mondo di sci di Fondo ha messo in mostra, come spesso capita, una grande Norvegia. A parte il successo della svedese (e leader della classifica generale) Charlotte Kalla nella 10km a tecnica libera di sabato (clicca qui per la cronaca), infatti, Johannes Klaebo (clicca qui per la cronaca della 15km TL), Marit Bjoergen (clicca qui per la cronaca della 10km TL) e Simen Krueger (clicca ...