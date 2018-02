Il Milan vola | Inter a -7

Milan - Gattuso vola al sesto posto : 1-0 contro la Sampdoria : 1-0 nel posticipo serale della 25ma giornata di Serie A. Decisiva la rete di Bonaventura al 14' del primo tempo. Al 7' Rodriguez si è fatto parare un rigore da Viviano.

Basket - Final Eight Coppa Italia 2018 : Cantù demolisce Milano nel derby e vola in semifinale : Continuano le sorprese nelle Final Eight di Coppa Italia 2018. Dopo le sconfitte di ieri di Avellino e Venezia, arriva anche quella di Milano ed è assolutamente clamorosa per le sue proporzioni. La Red October Cantù domina il derby e travolge l’Olimpia 105-87 al termine di una partita dominata fin dal primo quarto. Prestazione scintillante dei brianzoli, che sfondano il muro dei cento punti e si confermano il miglior attacco del campionato ...

Segna sempre Cutrone. Il Milan d'Europa vola : Quando un Milanese diceva «el Segna semper lü» pensava subito a Maurizio Ganz, attaccante sia dell'Inter che del Milan quasi sempre decisivo partendo dalla panchina tra la metà e la fine degli anni '90. È cambiato il secolo, è cambiato il millennio ma la Milano, questa volta solo rossonera, ha trovato un altro di cui dire «el Segna semper lü». E pure senza entrare a partita in corso. Dopo la ...

Milan - Gattuso vola basso : 'La vittoria non risolve i problemi'. Semplici : 'Ci salveremo' : 'Dobbiamo guardare avanti, alla prossima partita, ma non bisogna pensare che questo risultato risolva i nostri problemi': così il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, dopo il poker rifilato alla Spal. '...

Wall Street crolla nel finale : ?scivola fino a -6 per cento. Milano in calo con Leonardo e Fca : La Borsa americana crolla nel finale per i timori su inflazione e rialzo dei tassi. ipotesi di una Federal Reserve «costretta» a ulteriori strette monetarie per frenare l'accelerazione dei prezzi. Leonardo paga ancora la delusione degli operatori sul piano industriale mentre tengono le utility. S&P alza rating a BB+ su Fca, ma il titolo sconta una possibile maxi multa Usa per dieselgate...

Borsa Milano scivola - -1 - 2% - con Leonardo : ANSA, - Milano, 5 FEB - Avvio in scivolata per Milano , Ftse Mib -1,22%, , insieme agli altri listini europei. Pesano i timori, emersi nelle ultime sedute della scorsa settimana, di un intervento ...

L’arte della tavola tra passato e futuro in mostra a Milano : Fino al 15 febbraio 2018 le sale di Palazzo Reale di Milano ospitano la mostra “Convivando – L’arte della tavola tra passato e futuro”, promossa e prodotta da Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale, HOMl, il Salone degli Stili di Vita di Fiera…Continua a leggere →

Milano - ingressi in Area C - Al volante non si legge! : Parabrezza rettangolari e cartelli disposti in verticale, come quelli che regolamentano lingresso nellArea C: forme geometriche diverse che non agevolano certo la comprensione di quei totem da parte di chi è impegnato al volante. Torri fatte di almeno cinque pannelli montati uno sopra laltro, con icone, specifiche, eccezioni di ogni tipo: sono impossibili da leggere anche solo per la quantità di informazioni che contengono. Comprenderli, poi, è ...

Gomez-Milan - volano le sedie : Rottura totale tra Gustavo Gomez e il Milan. Il giocatore non trova spazio alla corte di Gennaro Gattuso e vuole andare al Boca Juniors, ma il club rossonero non è convinto dall'offerta argentina, ...

Europa League - quante squadre in lotta : la Samp vola - il Milan è in ripresa : Sampdoria, Milan, Atalanta, Udinese, Torino, Fiorentina e Bologna. Ormai, da diverse giornate, si è creato un blocco del traffico in zona Europa. Sette squadre che puntano al sesto e al settimo posto, ...

Caos Milan - rissa tra Mirabelli e Gomez : vetri rotti e sedie che volano! : Le notizie che arrivano da casa Milan relativamente al calciomercato non sono certo di quelle che esaltano i tifosi. In entrata non si farà praticamente nulla, mentre in uscita la rosa verrà sfoltita. Il ds del Milan Massimiliano Mirabelli e Augusto Paraja, agente di Gustavo Gomez, hanno avuto un alterco molto acceso durante una discussione per il trasferimento del difensore paraguaiano. Secondo quanto rivelato dai colleghi argentini di TyC ...

Borsa Milano chiude in rialzo - vola Yoox : (ANSA) - Milano, 22 GEN - Piazza Affari (+0,59%) è tra le migliori d'Europa, con Atene e Madrid che conquistano i primi due posti del podio spinte dalle decisioni delle agenzie di rating che hanno ...

Mercati europei misti. A Milano vola Yoox : (Teleborsa) - Partenza debole per Piazza Affari e in un'Europa in lieve rialzo grazie anche alla positiva intonazione dei listini asiatici. In una sessione avara di spunti macroeconomici l'attenzione ...

Mercati europei misti. A Milano vola Yoox : Partenza debole per Piazza Affari e in un'Europa in lieve rialzo grazie anche alla positiva intonazione dei listini asiatici . In una sessione avara di spunti macroeconomici l'attenzione sarà tutta ...