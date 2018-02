Il Milan di Gattuso è sesto insieme alla Samp

Milan - Gattuso : 'Io solo cuore e grinta? Sono chiacchiere da bar' : PARLA BONAVENTURA - Le parole di Bonaventura a fine gara ai microfoni di Premium Sport: ' Riconquistato San Siro? Siamo contenti, adesso stiamo andando bene e stanno arrivando i risultati. C'è un ...

Milan - Gattuso vola al sesto posto : 1-0 contro la Sampdoria : 1-0 nel posticipo serale della 25ma giornata di Serie A. Decisiva la rete di Bonaventura al 14' del primo tempo. Al 7' Rodriguez si è fatto parare un rigore da Viviano.

Milan-Sampdoria 0-0 La Diretta Gattuso punta su Cutrone - Giampaolo conferma Zapata : Milan e Sampdoria si affrontano nel posticipo della domenica sera ed in palio c'è il sesto posto in classifica: vincendo stasera, infatti, i rossoneri agguanterebbero i blucerchiati a 41 punti, ...

Milan - Abbiati : 'Non pensiamo al derby. Gattuso sfrutta la chance - tornato l'amore Donnarumma-tifosi' : Christian Abbiati, club manager del Milan , ha rilasciato queste parole ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro la Samp: Sulla gara: 'E' una partita fondamentale come il derby di Coppa Italia e quella contro la Lazio. Giochiamo contro una squadra che ci precede in classifica, ...

Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria : le scelte di Gattuso e Giampaolo : Formazioni ufficiali Milan-Sampdoria – Milan e Sampdoria si affronteranno questa sera a San Siro. I rossoneri stanno iniziando a trarre i primi frutti della cura Gattuso ed ora viaggiano sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria in Europa League che ha quasi garantito il passaggio agli ottavi di finale. Il Milan oggi ha di fronte un avversario molto ostico, la Sampdoria di Giampaolo che al momento ha tre punti in più in ...

Milan - Filippo Galli : "Gattuso ha studiato. E la squadra lo segue" : Il responsabile del settore giovanile rossonero: "Rino è un professionista attento. Il nuovo Cutrone? Bellanova"

Galliani : 'Berlusconi mi voleva in politica nel '94 - ma c'era il Milan. Tifo Gattuso - che errore cacciare Tavecchio!' : Io ministro dello sport? Non è mia ambizione assoluta fare il ministro , ma mi piacerebbe occuparmi di sport, come ho fatto negli ultimi trent'anni. Di certo non sarò uno che andrà in Senato solo per ...

Gattuso avverte : 'Milan - non puoi sbagliare. I tifosi ci aiutino' : Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gattuso ha voluto chiamare in causa anche la tifoseria, che dovrà dare una grossa mano ai propri beniamini: 'Contro la Lazio c'erano 50mila persone che ...

Serie A Milan - Gattuso : «Spero che Cutrone si trovi una bella fidanzata» : MilanO - Milan-Sampdoria è uno spareggio per l'Europa. Lo sa bene Rino Gattuso , l'allenatore dei rossoneri: "Noi non possiamo sbagliare, loro si perché hanno tre punti in più in classifica. La ...

Gattuso : 'Copio Giampaolo. Cutrone deve lavorare. Futuro? Priorità al Milan' : Quando lo sento parlare mi affascina, la prima volta mi ha aperto un mondo. Qualche copia e incolla l'ho fatto '. Il Milan ha trovato una sua formazione titolare dopo mesi di indecisioni. Ma per ...

Gattuso 'Samp può sbagliare - Milan no' : "Mi ha aperto un mondo quando l'ho sentito parlare anni fa a Coverciano, e non nego di aver copiato qualcosa da lui - ha raccontato Gattuso -. Mi dispiace aver avuto poco tempo per preparare questa ...

Milan - Gattuso in conferenza tra battute e frasi serie : “Cutrone deve fare l’amore - sul futuro…” : conferenza stampa di vigilia per il tecnico del Milan Rino Gattuso. I rossoneri affronteranno domani sera la Sampdoria in un importante scontro diretto per l’Europa League. Ecco le parole dell’allenatore del Milan tra battute e frasi serie: “Io penso che con Cutrone dovete stare tutti tranquilli. Non cominciamo a fare paragoni o a parlare di Nazionale, deve crescere. deve lavorare lavorare lavorare e riposare riposare riposare. ...

