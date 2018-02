Il fattore C

Human Tourism Think Tank : la necessità del fattore umano nel turismo : Cosa serve al turismo di oggi? In un mondo sempre più digitale, in cui l’interazione sociale avviene spesso con lo smartphone, il fattore umano rappresenta un elemento imprescindibile e trainante nel settore turistico. Se ne parlerà lunedì 12 febbraio 2018, a partire dalle 15, nel prestigioso Unicredit Pavilion in piazza Gae Aulenti 10 a Milano, allo “Human Tourism Think Tank-TTT 2018″. L’evento è organizzato da Lariofiere (ente ...

Infarto e ictus : individuato un fattore di rischio molto pericoloso : Gli studi nel campo della cardiologia non smettono di approfondire le ricerche per scoprire quali siano i maggiori fattori di rischio, e la loro incidenza, che scatenano negli uomini due 'fenomeni' molto frequenti, l'ictus e l'Infarto. Nel dettaglio, gli esperti spesso hanno sottolineato la complessità del presentarsi dei problemi cardiaci molte volte conseguenza di una serie di cambiamenti in soggetti il cui quadro clinico, nella maggioranza ...

Infarto e ictus : scoperto un nuovo fattore che aumenterebbe il rischio fino al 50% : Problemi come Infarto e ictus rientrano senza dubbio tra le principali cause di morte di milioni di persone nel mondo, ed è proprio per prevenire cose del genere che la ricerca scientifica ha da tempo identificato numerosi fattori di rischio che possono contribuire ad aumentare le probabilità di affrontare questi problemi nel corso della propria vita. Esistono tuttavia casi particolari in cui persone apparentemente sane perdono la vita a causa ...

Scoperto un nuovo grave fattore di rischio per infarti e ictus : Si chiama in sigla CHIP , acronimo di Clonal Hematopoiesis of indeterminate potential - emopoiesi clonale di potenziale indeterminato, e secondo molti è la più importante scoperta in campo ...

Elezioni - la sfida a 'Roma 1' : il fattore Gentiloni per arginare M5S : 'I grillini? E come sono fatti? Chi li ha mai visti da queste parti?'. Intorno a Montecitorio e a Palazzo Madama i pentastellati si vedono, ma sono gli onorevoli. Nel resto di Roma I - il collegio a ...

Infarto : appurato un nuovo fattore di rischio che ha effetto in metà delle volte : Per Infarto si intende la necrosi di un tessuto a causa di un grave deficit nel flusso sanguigno. Molti sono i soggetti che di anno in anno ne sono colpiti e purtroppo molte volte perdono anche la vita dopo l'accaduto. I sintomi sono diversi, ma la maggior parte delle volte, si inizia da un dolore molto forte oppure asintomatico, se si tratta di un Infarto di piccola entità. La recente scoperta è secondo alcuni una delle più importanti ...

Si lamenta in treno di essere 'stressata e senza soldi'. Un ignoto benefattore le restituisce il sorriso : Questa persona mi ha dimostrato che esiste la gentilezza e la brava gente nel mondo", scrive Ella, "Vorrei dire allo sconosciuto che mi ha sollevato il morale e mi ha aiutato molto".

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Corea del Sud e il fattore casalingo. Speranze di podio e l’obiettivo per il medagliere. Short track l’arma in più : Assente dal medagliere delle Olimpiadi Invernali fino al 1992, la Corea del Sud (o, più correttamente, la Repubblica di Corea), ha vissuto una forte crescita nelle discipline della neve e – soprattutto del ghiaccio – tanto da raggiungere il quinto posto del medagliere a Vancouver 2010, con un totale record di quattordici medaglie, di cui sei d’oro. In calo a Sochi 2014 (quattordicesima con tre ori ed otto podi complessivi), la ...

Milan - Gattuso si affida al fattore K : Difesa a quattro e dinamismo sono due degli ingredienti che hanno riportato il Milan in una condizione fisica, tecnico e tattica migliore rispetto a 60 giorni fa. Secondo la Gazzetta dello sport, è migliorata anche l'intesa tra i protagonisti in campo come Kalinic e Kessie: 'La capacità del croato di allungare le difese avversarie e di giocare di sponda si è combinata perfettamente con ...

Calcio a 5 - Europei 2018 : le avversarie del girone dell’Italia. La Serbia è una mina vagante - la Slovenia punta sul fattore campo : Un girone equilibrato ma tutto sommato alla portata degli azzurri. L’Italia si appresta a partecipare agli Europei 2018 di Lubiana e ad affrontare la sua avventura nel gruppo A insieme ai padroni di casa della Slovenia e alla Serbia, quarta due anni fa a Belgrado. Gli azzurri sono consapevoli di disporre di un tasso tecnico superiore rispetto agli avversari del girone, ma sono altresì coscienti della delusione della passata edizione, ...

Si mette male per Padoan a Siena Boschi e Casini - è fuga dai collegi Il fattore banche sulle liste del Pd : Elezioni 2018. Le banche sembrano proprio essere il filo conduttore delle candidature del Partito Democratico. Matteo Renzi ha annunciato di aver "proposto al ministro Pier Carlo Padoan di candidarsi in Toscana, nel collegio di Siena". Il ministro dell'Economia Segui su affaritaliani.it