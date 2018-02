IL COMMISSARIO MONTALBANO “Amore” | anticipazioni del 19 febbraio 2018 | Un

La pasta ‘ncasciata e altre 5 primi più amati dal COMMISSARIO Montalbano : Oltre 11 milioni di telespettatori: con il 45% di share (anche) l’ultima puntata ha sbancato l’Auditel. Tutti guardano Montalbano, perché di questo abile e strambo commissario nato da quella penna magica di Camilleri amiamo tutto: l’abilità nel risolvere piccoli e grandi gialli, il mare della Sicilia che fa da sfondo alle sue avventure, l’ironia, quel suo inconfondibile modo di godersi i piaceri della vita, con ...

Anticipazioni Il COMMISSARIO MONTALBANO - episodio lunedì 19 febbraio : Ultimo appuntamento con gli episodi del Commissario Montalbano per il 2018: ecco alcune Anticipazioni su quello che vedremo in tv stasera lunedì 19 febbraio alle ore 21.25 appuntamento con “Amore“, l’ultimo episodio della stagione 2018 de Il Commissario Montalbano estrapolato dai racconti di successo di Andrea Camilleri. Montalbano 2018: Anticipazioni episodio “Amore” L’episodio “Amore” de Il ...

Seconda puntata de Il COMMISSARIO MONTALBANO su Rai1 - anticipazioni e promo di Amore in onda il 19 febbraio : Nuovo appuntamento con le storie del personaggio letterario nato dalla penna di Andrea Camilleri: nella Seconda puntata de Il Commissario Montalbano, intitolata "Amore" e in onda lunedì 19 febbraio, i sentimenti sono i protagonisti assoluti del caso su cui l'alter ego di Luca Zingaretti sta indagando. Dopo il boom di ascolti della prima puntata, che ha superato le aspettative e il record stabilito nella precedente stagione, Montalbano si ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO - Stella Egitto : «Voglio farmi brutta» : «Non vedevo l’ora di mettere la crocetta su questo progetto». Stella Egitto ha la voce piena di passione ed energia mentre chiacchiera al telefono. Il progetto di cui parla è Il Commissario Montalbano: l’attrice messinese sarà infatti fra i protagonisti dell’episodio Amore, in onda il 19 febbraio su Raiuno. LEGGI ANCHEZingaretti: «Lasciare Montalbano? Finché continuano gli applausi mai» Nella seconda puntata della serie tratta ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO – “Amore” – Puntata del 19 febbraio 2018. : Dopo l’exploit di lunedì scorso con ben 11.400mila spettatori e il 45,10% di share (record assoluto per la serie), secondo episodio inedito de Il commissario Montalbano, in prima serata su Raiuno. Dal 1999, anno di messa in onda del primo episodio “Il ladro di merendine”, il personaggio inventato dalla penna di Andrea Camilleri, interpretato da […] L'articolo Il commissario Montalbano – “Amore” – Puntata del 19 febbraio 2018. sembra ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO - puntata 19 febbraio : ‘Amore’ anticipazioni : Secondo appuntamento con le nuove storie de Il commissario Montalbano, in onda lunedì 19 febbraio alle 21.25 su Rai1. E’ il turno dell’episodio intitolato Amore (e tratto dalle raccolte Un mese con Montalbano e Gli arancini di Montalbano), parzialmente spoilerato da Mimì Augello alla radio. LEGGI: febbraio 2018, il ritorno di Montalbano Montalbano, puntata 19 febbraio: anticipazioni La storia vede al centro del suo svolgimento ...

Il COMMISSARIO MONTALBANO - seconda puntata : tra amore e dubbi! : Nella seconda puntata della fiction Il Commissario Montalbano assisteremo alla scomparsa di un ex prostituta e all’ingresso in scena di una coppia di coniugi attori molto particolare. Montalbano inizierà ed essere geloso di Lidia… Come saprete “Il Commissario Montalbano” è una fiction-racconto, tratto dai libri di Andrea Camilleri, diretto da Alberto Sironi ed interpretato da Luca Zingaretti. Dopo ben 32 ...