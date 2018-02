Il chatbot legge il curriculum | a colloquio di lavoro con gli algoritmi

wired

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Foto: Getty Image Aumenta la complessità di ruoli e posizioni, i profili professionali hanno confini sempre più sfumati e cresce la voglia di rimettersi in gioco di molti manager che, vedendo arrivare l’onda del cambiamento, cercano di surfarci sopra per non esserne travolti. Le imprese sono a caccia di risorse fresche ma capaci di adattarsi alla cultura aziendale: chi si occupa di selezione del personale rischia di trovarsi di fronte a uno tsunami di. Idedicati al recruitment possono essere la soluzione per non naufragare fra le proposte? Secondo una ricerca dell’Associazione italiana direttori del personale (Aidp), i recruiter visionano solo il 30% dei, dedicando molto tempo a far combaciare le hard skill (competenze tecniche) richieste, e alla verifica delle caratteristiche base del candidato ideale (età, titolo di studio, anni di esperienza, etc.). ...