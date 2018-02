Il carro armato De Luca sulla campagna elettorale | di P Salvatori

Il carro armato De Luca sulla campagna elettorale. Il governatore mostra i muscoli in video e passa all'offensiva : "Andremo avanti a carro armato ". Detto, fatto. Vincenzo De Luca appena sabato aveva promesso (o minacciato, a seconda dei punti di vista) che avrebbe asfaltato critiche e oppositori: "Vi faremo ringoiare tutto". Lunedì eccolo in un video sulla sua pagina Facebook fare la faccia dura. Durissima. "Contro di noi è stata messa in piedi un'operazione camorristica", "Siamo noi i partigiani", "Non è giornalismo, è solo ...

Ruba un carro armato e distrugge un negozio per rubare una bottiglia di vino : Le immagini mostrano l'entità dei danni da lui prodotti: al momento la sua identità non è nota ma le sue 'gesta' stanno facendo il giro del mondo; peraltro, stando a quanto riportato dalla Bbc ...

Un uomo in Russia ha usato un carro armato per rubare una bottiglia di vino : Ha rubato un mezzo cingolato, ha distrutto la vetrina di un negozio per poi portarsi via una bottiglia di vino. Il protagonista è un uomo che ad Apatity, in Russia, è stato arrestato dalla polizia.Nelle foto e nei video pubblicati sui social si possono ben vedere i danni prodotti dall'uomo, di cui si conoscono poche informazioni ma che, probabilmente, era ubriaco. Secondo la ricostruzione del sito Hibinform, l'uomo ha rubato il ...