Il Candidato va alle elezioni | su TV8 da martedì 20 febbraio alle 21 | 15

Messina - spopolano i video di Zuccarello sul web : "Io Candidato sindaco? Ecco cosa farò alle elezioni" : Uscirò dalla scena politica? Chi lo sa . Sicuramente, nel caso in cui non ci sarà una quadra, si andrà alle elezioni tutti frammentati. A mio avviso, la città ha bisogno di una giunta che cerchi di ...

Tortorici - Me - : un oricense residente in Canada Candidato alle nazionali col M5S : Sono stati come una ventata d'aria fresca in parlamento e si sono subito fatti notare per le idee nuove e scardinanti, come l'idea di rinnovare la classe politica, il reddito di cittadinanza e la ...

M5s alle prese col Candidato massone e i rimborsi. Di Maio : puniremo mele marce : Il candidato massone Vitiello è fuori dal MoVimento ma replica di non avere nessuna intenzione di ritirarsi: 'la massoneria era un hobby ormai finito', dice. Altra grana sui mancati rimborsi di una ...

Corruzione - indagato assessore regionale pugliese. È Candidato del Pd alle politiche : È accusato di Corruzione e turbativa d’asta in un’inchiesta su una gara dì’appalto da 5,8 milioni di euro. Nelle liste del Partito democratico per le elezioni politiche c’è un altro candidato indagato. Si chiama Filippo Caracciolo, è l’assessore regionale all’Ambiente e i dem lo presentano alla Camera nel collegio uninominale. L’inchiesta in cui è finito coinvolto è legata alla costruzione di una scuola ...

I voti presi da ciascun Candidato del Movimento 5 Stelle alle “parlamentarie” : Con un post sul Blog delle Stelle, il Movimento 5 Stelle ha comunicato nel dettaglio i risultati delle “parlamentarie“, cioè le primarie del partito per i candidati alla Camera e al Senato. Si sapeva già la lista di tutti i candidati The post I voti presi da ciascun candidato del Movimento 5 Stelle alle “parlamentarie” appeared first on Il Post.

Alle Parlamentarie M5S il Candidato premier Di Maio ha ottenuto 490 voti : Roma, 3 feb. , askanews, Sono 490 i voti ottenuti dal candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio Alle Parlamentarie online che si sono svolte nei giorni scorsi. I dati sulla consultazione ,...

Sparatoria a Macerata - l’aggressore Candidato con la Lega alle comunali : È italiano e incensurato l’uomo che ha sparato stamattina tra le vie di Macerata causando almeno sei i feriti, tutti stranieri. Luca Traini, 28 anni, originario delle Marche, quando è...

Dessì Candidato M5s in affitto a 7euro in casa popolare/ Video Roma - Di Maio scarica 'ballerino' con gli Spada : Emanuele Dessì, bufera sul candidato M5s in affitto a soli 7 euro in una casa popolare: Video, Di Maio scarica il 'ballerino' con gli Spada.

Dessì Candidato M5s in affitto a 7euro in casa popolare/ Video Roma - Di Maio scarica ‘ballerino’ con gli Spada : Emanuele Dessì, bufera sul candidato M5s in affitto a soli 7 euro in una casa popolare: Video, Di Maio scarico l'aspirante senatore a Roma che aveva "ballato" con gli Spada(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:23:00 GMT)

Azerbaigian - Aliyev sarà riCandidato alle elezioni presidenziali - : "Il nostro candidato è il Presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev - ha annunciato ai giornalisti -, e credo che anche i nostri giovani contribuiranno alla sua vittoria alle elezioni". L'elezione è ...

Aversa - Nicola Grimaldi Candidato del M5S alle Politiche - : Per la cronaca, Grimaldi è l'unico candidato nei collegi uninominali di Camera e Senato originario della città normanna, gli altri sono dei paesi vicini e potrebbe essere lui a perpetrare il dato che ...

Ammiraglio Candidato del M5S si ritira : è già Consigliere Comunale alleato al Pd Video : È durata poche l'avventura di Rinaldo Veri, Ammiraglio in congedo con alle spalle anche esperienze in diverse missioni Nato, da candidato nelle liste nazionali del Movimento Cinque Stelle. La sua carica di Consigliere Comunale nel Comune di Ortona Chieti, per lo più eletto in una lista civica alleata al Pd, lo rende incandidabile nel Movimento Cinque Stelle, che storicamente non accetta persone che abbiano gia' avuto ruoli in altri partiti. 'A ...

Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia : “Correrò ad Acerra” | Si ritira un Candidato già eletto in una lista alleata al Pd : Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia: “Correrò ad Acerra” | Si ritira un candidato già eletto in una lista alleata al Pd Il candidato premier pentastellato sarà candidato nel proprio territorio di origine, in provincia di Napoli Continua a leggere L'articolo Di Maio cala gli assi del M5s e annuncia: “Correrò ad Acerra” | Si ritira un candidato già eletto in una lista alleata al Pd sembra essere il primo su NewsGo.

Ammiraglio Candidato del M5S si ritira : è già Consigliere Comunale alleato al Pd : È durata poche l'avventura di Rinaldo Veri, Ammiraglio in congedo con alle spalle anche esperienze in diverse missioni Nato, da candidato nelle liste nazionali del Movimento Cinque Stelle. La sua carica di Consigliere Comunale nel Comune di Ortona (Chieti), per lo più eletto in una lista civica alleata al Pd, lo rende incandidabile nel Movimento Cinque Stelle, che storicamente non accetta persone che abbiano già avuto ruoli in altri partiti. 'A ...