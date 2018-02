Il 19 | 20 e 21 marzo arriva nelle sale “Zerovskij – Solo per Amore” di Renato Zero

Dal 1 marzo arriva al cinema “Dark Night” : Liberamente ispirato al tragico caso del Massacro di Aurora, Dark Night ritrae sei personaggi, compreso il giovane killer, nelle ore precedenti l’attentato criminale. Sei giovani individui galleggiano in un vuoto di relazioni, ciascuno di loro potrebbe essere l’artefice del folle gesto. Le loro azioni e il loro vissuto sembrano condurli a piccoli passi verso il dramma finale, lo stesso che si consumò nel cinema Century 16 alla prima di The Dark ...

Real Farm : I DLC arrivano il 2 marzo GRATIS per tutti : SOEDESCO annuncia ufficialmente che i primi due DLC per Real Farm, il Potato Pack e la mappa Grünes Tal, saranno disponibili dal 2 Marzo 2018. Il gioco è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Entrambi i DLC saranno gratuiti per i possessori del gioco prima del loro lancio. Real Farm: I nuovi DLC I giocatori avranno l’opportunità esclusiva di provare i DLC di Real Farm per la ...

Project Cars 2 : Il Porsche Legends Pack arriva a marzo : Slightly Mad Studios e BANDAI NAMCO Entertainment Europe sono lieti di annunciare che il “Porsche Legends Pack”, il secondo pacchetto di espansione per Project Cars 2, sarà disponibile su tutte le piattaforme dai primi di Marzo. Nuove Porsche in arrivo per Project Cars 2 Settant’anni dopo il lancio della prima vettura stradale, la Porsche 356 del 1948, arriva il “Porsche Legends Pack” per Project Cars ...

Surviving Mars arriva il 15 marzo 2018 : Paradox Interactive, è lieta di annunciare l’arrivo per il 15 Marzo 2018 su PC, PS4 e Xbox One con supporto 4K, di Surving Mars, il nuovo gestionale ambientato sul pianeta rosso. I pre-order inizieranno alla fine di questo mese, permettendo agli aspiranti Martians di cogliere l’occasione per essere tra i primi coloni e raccogliere i bonus in- game. Surviving Mars arriva a Marzo In Surviving Mars, i giocatori proveranno ...

Novità nel mondo dei giochi : a marzo arriva Sea of Thieves : Gli appassionati di giochi hanno letteralmente iniziato il conto alla rovescia per l’arrivo di Sea of Thieves previsto per marzo. Già

Il C64 Mini arriva il 29 marzo : Il C64 Mini, la versione Miniaturizzata del Commodore 64, sarà ufficialmente disponibile a partire dal 29 Marzo 2018. Come per le console Nintendo, anche il Commodore 64 sarà collegabile al televisore via HDMI e disporrà di porte USB per il supporto joystick e tastiera. Il commodore 64 diventa Mini ed arriva a Marzo Lanciato nel 1982, il C64 ha dominato la scena degli home computer per tutti gli anni 80. Sono stati ...

ASSASSIN’S CREED ROGUE REMASTERED arriva il 20 marzo 2018 : Ubisoft, annuncia ufficialmente che Assassin’s CREED ROGUE REMASTERED, sarà disponibile a partire dal 20 Marzo 2018 per PS4 Pro, PS4, Xbox One e Xbox One X, includendo il gioco base e tutti i contenuti scaricabili tra cui 2 missioni bonus. Assassin’s CREED ROGUE REMASTERED arriva su Xbox One e PS4 La versione rimasterizzata del gioco, include migliorie grafiche, come la risoluzione 4K su Xbox One X e PS4 Pro e 1080p ...