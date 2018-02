Icardi | ' Il mio un compleanno amaro | ma l' Inter tornerà a vincere'

Inter - ecco l'offerta del Real Madrid per Icardi : 'Architetto del mio destino' : Nuove sirene spagnole per Mauro Icardi. Il Real Madrid cerca un nuovo centravanti in vista della prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport , l'attaccante argentino dell'Inter è in cima alla lista della spesa del presidente Florentino Perez insieme all'inglese Harry Kane del Tottenham e al polacco Robert Lewandowski del Bayern ...