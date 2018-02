I populisti in giacca e cravatta

ilgiornale

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Il grande fantasma di questa campagna elettorale è il cosiddetto populismo. Una clava che si usa contro il proprio avversario politico. Non esiste in realtà accusa più ridicola. Vediamo qualche esempio che svela meglio di mille discorsi la strumentalità di questa accusa.Ieri il presidente del Consiglio, incontrando la Merkel, si è fatto garante di un'Italia che saprà rispondere alle minacce populiste. Dopo poche ore va in televisione e riguardo alla recente acquisizione dei treni di Italo da parte di un fondo americano dice: i venditori si sono «comportati come una start up». Insomma come dei ragazzini. E ancora. «Avrebbero potuto esercitare un'ambizione maggiore. È buffo che grandissime imprese e grandissime istituzioni finanziarie non abbiano coltivato l'ambizione di un progetto europeo: potevamo coltivarla anche noi italiani». ...