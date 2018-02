I 50 giovani più forti al mondo | Donnarumma più di Mbappé | ci sono anche Locatelli e

Elezioni - i giovani del Pd 'Più lavoro - innovazione e stop a un partito che solleva temi senza alcun interesse per noi' : Il tutto a discapito di una generazione che si vede rallenatata non solo nell'ingresso al mondo del lavoro, ma nella possibilità di costruirsi una vita indipendente e autonoma. E ancora, l'idea dei ...

La Serie A non ama i giovani : oltre 27 anni di età media - solo a Cipro sono più vecchi : L' Italia è un Paese per vecchi, o almeno lo è nella massima espressione del suo sport più popolare. Secondo uno studio effettuato dal Cies , Osservatorio europeo sul calcio, , infatti, la Serie A è il torneo europeo che negli ultimi 8 anni ha fatto registrare la seconda media di ...

Corte dei Conti : “Grandi opere fatte in emergenza favoriscono la corruzione”. Più debito pubblico? “Un onere per giovani” : “L’attenuazione delle regole e le logiche di emergenza che ispirano grandi opere e grandi eventi possono favorire la corruzione, che va invece combattuta con forza”. All’inaugurazione dell’anno giudiziario, la Corte dei Conti ammonisce sul contrasto alla corruzione, sottolineando come la propria azione “a tutela della legalità è vieppiù necessaria” a causa “dell’attenuazione delle rigide regole della ...

Agricoltura bresciana - 10mila imprese con più giovani e stranieri : Un'economia dove crescono le imprese guidate dai giovani con meno di 35 anni , +5% con 3.498 imprese, e stranieri , +1,2% con 653 imprese, , mentre aumentano anche le coltivazioni meno tradizionali ...

Ubriachi alla guida - ritirate 10 patenti Più indisciplinati i giovani : Chieti - Dieci patenti di guida ritirate ad altrettanti automobilisti risultati in stato di ebbrezza alcolica, tra questi anche due neo patentati, uno dei quali aveva conseguito la patente solo la settimana scorsa: per i due, oltre la sospensione della patente, è scattato anche il raddoppio della decurtazione dei punti. Per due automobilisti in particolare è stato riscontrato un tasso alcolemico ben oltre il limite previsto dalla ...

Vincitore Sanremo giovani 2018/ Chi è? Nuove proposte - la finale : Ultimo è il più accreditato alla vittoria : Vincitore Sanremo giovani 2018: chi vincerà la finale tra le Nuove proste in gara? Ultimo è il più accreditato alla vittoria finale: in pole Mirkoeilcane e Alice Caioli.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Sanremo. Intervista ad Alice Caioli - la voce più particolare tra i giovani : In esclusiva per Roma Daily News le emozioni sul palco dell’Ariston. Partecipa al Festival con “Specchi rotti”, un brano introspettivo sui dubbi esistenziali riflessi allo... L'articolo Sanremo. Intervista ad Alice Caioli, la voce più particolare tra i giovani su Roma Daily News.

la pasta al forno la più amata dai giovani italiani - : Secondo una ricerca Doxa - Aidepi, condotta sugli under 35 italiani, lasagne, cannelloni e simili battono una vastissima concorrenza di primi piatti

FS Italiane rimane la più ambita dai giovani neolaureati : Pochi mesi fa FS Competition, il Recruiting Day del Gruppo, ha permesso di selezionare e inserire in azienda, in modo rapido e innovativo, 28 laureati , 43% donne, in economia e ingegneria ...

I giovani NON SI SPOSANO PIU'/ Istat : crollano i matrimoni tra gli under 35 : Sempre meno matrimoni tra gli under 35, in calo netto, mentre cresce fortemente il numero dei single, lo dice l'Istat nei suoi ultimi dati resi noti, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Crollo nozze - i giovani non si sposano più : Crollano i matrimoni tra i giovani. Negli ultimi 5 anni tra gli under 35 si è registrato un calo del 24% : da 2,6 milioni di giovani tra 16 anni e 34 anni che risultavano sposati nel 2012 si è passati ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Italia - gli atleti più giovani e più vecchi : Roland Fischnaller il veterano - Laura Malsiner prima millennial : L’Italia si presenterà alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con ben 121 atleti: si tratta della delegazione più numerosa della nostra storia, esclusa naturalmente quella di Torino 2006 quando eravamo Paese organizzatore. La nostra Nazione sarà presente in ben 14 sport sui 15 in programma (altro record). Non mancheranno i veterani e anche i giovanissimi. Il più “vecchio” azzurro è Roland Fischnaller che ha compiuto 37 ...