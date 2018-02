I 5 stelle esclusi non possono rinunciare alla candidatura L' ammissione di Paola Taverna

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 febbraio : Dopo i quattro candidati “esclusi” dai 5stelle perchè scoperti nella massoneria - i vertici delle due maggiori “obbedienze” italiane raccontano le presenze degli affiliati nei partiti : Grembiulini “In lista anche altri massoni con il Pd e il centrodestra” I dem hanno abolito l’incompatibilità nel 2010. Le rivelazioni di Bisi, gran maestro del Goi: “I governatori renziani ci ringraziano” di Fabrizio d’Esposito Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il selezionatore. “Noi facciamo una selezione prima, a noi non succede come a M5S, di avere sorprese Dopo” (Matteo Richetti, portavoce del Pd, Dimartedì, La7, 13.2). I ...

Dagli esclusi dalle parlamentarie a Cinque stelle stanno per partire le diffide : A tre giorni dal deposito delle liste elettorali, la partita delle parlamentarie del Movimento Cinque stelle non sembra essersi ancora chiusa. Non solo alla luce dei candidati 'traslocati' da un collegio all'altro o cancellati del tutto dal primo elenco pubblicato ufficialmente sul blog. Dal comitato #Annullatetutto, che rappresenterebbe circa 500 persone, starebbero infatti per partire, secondo quanto si apprende, le prime ...

Parlamentarie a Cinquestelle : pioggia di esclusi - appesi a un filo mentre i nuovi "big" avanzano : Gli ortodossi rischiano di più. E' un primo, ragionevole verdetto che si può cogliere dall'andamento delle Parlamentarie del M5S. Che da un lato confermano e blindano alcuni parlamentari (Di Maio, ...

Parlamentarie 5 stelle : tutti esclusi i candidati iblei - tranne Marialucia Lorefice inserita in circoscrizione 2 per la Camera : Il sindaco Federico Piccitto si era già tirato fuori dicendo di volere abbandonare la politica attiva ma per i suoi più diretti collaboratori, come Stefano Martorana, l'esito delle Parlamentarie è ...

In edicola sul Fatto del 14 gennaio – Intervento esclusivo di Grillo : “Non lascio i 5 stelle” : L’Intervento. “Ma è possibile smentire le voci?” Grillo: “Basta con le fake news Io il Movimento non lo lascio” È possibile smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una pioggia di testate lo ripete in tutte le versioni possibili. Stanno articolando questa stupidaggine con una sola costante: sono io che abbandono loro, non loro che abbandonano me. Perché in mezzo a questo uragano di idiozie sparate a casaccio nessuno si sbaglia e ...

Porta a Porta sarà oscurato Rai - norma ammazza-Vespa Esclusivo - l'emendamento 5 stelle : Bruno Vespa rischia di restare fuori dalla prossima campagna elettorale. A deciderlo sarebbe il nuovo contratto di servizio, che in questi giorni la commissione di Vigilanza Rai ha sotto mano e per cui sta presentando il proprio parere. A far saltare Vespa sarebbe un emendamento del Movimento 5 Stelle, firmato da Alberto Airola Segui su affaritaliani.it