Goldman Sachs lancia l' allarme sull' economia Usa

Meloni contro la Jebreal : "Ex moglie di ereditiere Goldman Sachs" : Giorgia Meloni non usa giri di parole e mette nel mirino Rula Jebreal . La giornalista infatti ha commentato i fatti di Macerata e la sua analisi non è stata digerita dalla leader di Fratelli d'Italia. ...

Mediaset in luce in Borsa (+4%) - per Goldman Sachs è da comprare : Milano, 22 gen. (askanews) - Mediaset in luce a Piazza Affari (+4% a 3,339 euro) spinta dal report di Goldman Sachs , che ha alzato il rating da "neutral" a "buy" sul titolo, inserendolo nella propria ...

Goldman Sachs ha riportato perdite nell’ultimo trimestre del 2017 - non succedeva dal 2011 : La banca d’affari Goldman Sachs ha riportato nelle perdite nel quarto trimestre del 2017, per la prima volta dal 2011. Le perdite si devono soprattutto a una sanzione da 4,4 miliardi di dollari che è stato necessario pagare per via The post Goldman Sachs ha riportato perdite nell’ultimo trimestre del 2017, non succedeva dal 2011 appeared first on Il Post.