Giornata della Terra 2018 | 3 mete per viverla al meglio

Il 22 aprile 2018 è la Giornata Mondiale della Terra : ecco dove viverla - viaggiando : Stare attenti ai consumi energetici, evitare gli sprechi in cucina e fare scelte consapevoli quando si fa la spesa. Il rispetto e la tutela dell’Ambiente, della sua biodiversità, delle risorse di Madre Natura possono far parte del proprio stile di vita ogni giorno. A ricordarlo è anche la Giornata Mondiale della Terra, che si celebra il 22 aprile 2018, con iniziative in tutto il pianeta, per sensibilizzare nella ricerca di soluzioni nella tutela ...