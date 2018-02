Giorgio Mastrota | vi svelo dei retroscena di quando ero tronista a Uomini e Donne!

"Io a Uomini e donne? Fu un vero fallimento" : il racconto di Giorgio Mastrota : GIorgio Mastrota si racconta al settimanale Oggi, tra il passato e quella breve esperienza a Uomini e Donne e il futuro con diverse proposte arrivate da reality show che però ha sempre declinato. La ...

“Ecco come andò davvero a Uomini e Donne”. Giorgio Mastrota al veleno : il re delle televendite ricorda la sua esperienza da tronista (correva il 2003) e ‘distrugge’ il programma di Maria De Filippi : Giorgio Mastrota, nato il 15 maggio del 1964 a Milano, è il re indiscusso delle televendite. La sua carriera decolla negli anni Novanta grazie alla conduzione di programmi come Miss Universo, Miss Mondo, Miss World Cup e Miss Grand Prix. Nello stesso anno passa alle reti Fininvest, realizzando diverse interviste con i più noti attori sudamericani di telenovelas per il programma Buon Pomeriggio. Viene scelto per Bellezze al bagno, ...

Giorgio Mastrota tronista : “Fu un fallimento - la ragazza che scelsi era a Uomini e Donne per promuoversi” : Giorgio Mastrota ha in tv (anche) un passato da tronista. Ecco come andò in base alle parole dello stesso “re delle televendite”. Giorgio Mastrota: “Maria De Filippi mi convinse a fare il tronista” Mastrota nel 2003 fu tronista a Uomini e Donne. “Avevo due spazi di televendita dentro al programma – ricorda al settimanale Oggi […] L'articolo Giorgio Mastrota tronista: “Fu un fallimento, la ragazza ...

E poi c’è Cattelan - Giorgio Mastrota : “Il mio pubblico? Tutte over 75… sono delle gran maialone” : Ospite della puntata di questa sera di E poi c’è Cattelan, il mitico volto delle televendite italiane: Giorgio Mastrota. Intervistato da Cattelan si racconta partendo dai favolosi anni ’90 che l’hanno visto protagonista del gossip quando si separò dalla showgirl Natalia Estrada, rivelando come il suo fascino sia ancora apprezzatissimo tra le over 75. Il neo papà per la quarta volta racconta anche tutti i retroscena del protagonista del suo ...

Natalia Mastrota incinta - Giorgio e Natalia Estrada nonni : "Prendevo la pillola - ero tranquilla. Poi tornata dal Kenia..." : MILANO - "Io prendevo la pillola ero tranquilla?. Natalia Mastrota è incinta è renderà a breve i genitori, Giorgio (da poco diventato papà per la quinta volta)...

Domenica In : Giorgio Mastrota entra in studio ferito - : E a tale affermazione lui ha risposto affermando che gli piace fare sport. Sui figli ha invece dichiarato che la sua compagna si occupa di più di Leonardo, mentre lui si prende cura di Matilde, che ...

Domenica In : Giorgio Mastrota entra in studio ferito : Giorgio Mastrota si presenta a Domenica In zoppicando Lo ha definito ‘un amico e un conduttore, divenuto da poco papà’ Cristina Parodi prima di presentarlo a Domenica In: trattasi di Giorgio Mastrota, che oggi si è raccontato nel salotto Domenicale dell’ex conduttrice de La vita in diretta, entrando in studio in un modo del tutto singolare, ossia zoppicando (anzi saltellando su una sola gamba) per via, ha spiegato lui, di una ...

Giorgio Mastrota/Padre e compagno sereno : "Con Flo ho raggiunto la pace con me stesso" (Domenica In) : Giorgio Mastrota, il conduttore torna in televisione dopo la nascita del suo quarto figlio e racconterà la vita in cui si deve dividere tra il ruolo di Padre e di nonno a Domenica In.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 15:38:00 GMT)

Giorgio MASTROTA/ Di nuovo padre e presto nonno - perchè la figlia Natalia... (Domenica In) : GIORGIO MASTROTA, il conduttore torna in televisione dopo la nascita del suo quarto figlio e racconterà la vita in cui si deve dividere tra il ruolo di padre e di nonno a Domenica In.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 11:01:00 GMT)

A Domenica Live Loredana Lecciso - a Che tempo che fa Emma Marrone - Gigi Buffon e Carlo Cracco - a Domenica In Giorgio Mastrota… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 28 gennaio. Ospiti di Quelli che il calcio del 28 gennaio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. La band degli Statuto si esibisce con Max Giusti nel nuovo singolo Va tutto bene, in radio dal 19 […] L'articolo A Domenica Live Loredana Lecciso, a Che tempo che fa Emma Marrone, Gigi Buffon e Carlo Cracco, a Domenica In ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada - la figlia Natalia Junior : “Dopo tre mesi con Daniel ho scoperto di essere incinta” : La figlia di Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è incinta: chi è il compagno della ragazza Ha fatto molto scalpore la gravidanza di Natalia Junior Mastrota, la figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota. La notizia ha suscitato curiosità per via della giovane età della ragazza ma anche perché il conduttore di televendite solo lo […] L'articolo Giorgio Mastrota e Natalia Estrada, la figlia Natalia Junior: “Dopo tre mesi con Daniel ...

Giorgio Mastrota la figlia Natalia è in dolce attesa : La figlia di Giorgio Mastrota Natalia a poche settimane dalla nascita del suo ultimo fratellino Leonardo, svela la sua gravidanza su Instagram: “E fra un po’ non si vedranno piú neanche i piedi #pregnant #5months #belly #growing #chamonix @danielcastillolofthouse”. Giorgio Mastrota, 53 anni, e Natalia Estrada, 45, saranno presto nonni… giovanissimi. Anche incinta non rinuncia alla montagna, sua grande passione e passione ...

Giorgio Mastrota e Natalia Estrada presto nonni : la figlia Natalia è incinta : A neanche un mese dalla nascita del suo quarto figlio, Leonardo, Giorgio Mastrota si appresta a diventare nonno insieme a Natalia Estrada. Natalia Mastrota, figlia di Giorgio e della showgirl...

NATALIA ESTRADA E Giorgio Mastrota : UNA SPLENDIDA NOTIZIA PER LORO : ... Gen 18, 2018 at 8:49 PST NATALIA, da sempre riservata sulla sua vita privata e lontana dal mondo televisivo , non dà ai suoi 'seguaci' ulteriori informazioni. Non si conosce, per ora, il sesso del ...