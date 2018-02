Giorgia Meloni affonda Matteo Salvini da Barbara D' Urso | ' Mi aveva detto che era con mia

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini : "Era dalla D'Urso - ma mi ha detto che doveva stare con la figlia" : Giorgia Meloni se la prende con Matteo Salvini per la sua assenza alla manifestazione anti-inciucio da lei organizzata a Roma."Salvini dice che era più importante sua figlia - afferma la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista a Rete Veneta -. Si figuri se a una madre gli si dice che i bambini non sono più importanti, però ieri stava dalla D'Urso, quindi non so se adesso la D'Urso sia la figlia di Salvini, non mi ...

Fabio Fazio - Giorgia Meloni assente da 13 anni a Che Tempo che fa : Ha invitato tutti Fabio Fazio a Che Tempo che fa : non solo Silvio Berlusconi e Matteo Renzi , ma anche Walter Veltroni, Pier Ferdinando Casini, Enrico Letta, Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani, ...

Silvio Berlusconi - rabbia ad Arcore per l'evento anti-inciucio di Giorgia Meloni : 'Una sceneggiata inutile' : No, Silvio Berlusconi non ha affatto gradito la manifestazione anti-inciucio organizzata da Giorgia Meloni al teatro Adriano domenica. E men che meno ha gradito i toni della leader di Fratelli d'...

Giorgia Meloni alla manifestazione anti-inciucio : 'Paolo Gentiloni ridicolo. Perché Berlusconi e Salvini non sono qui?' : A Roma, è andata in scena la manifestazione anti-inciucio organizzata da Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia . Un appuntamento contro ogni tipo di larga intesa al governo al quale, però, Silvio ...

Giorgia Meloni durissima contro Silvio Berlusconi : 'Adesso basta delegittimare le nostre forze militari' : Una frase di Silvio Berlusconi scatena Giorgia Meloni . La battuta del Cav sui militari rischia di minare l'armonia nel centrodestra. Su Facebook, infatti, la leader di Fratelli d'Italia usa toni duri ...

Livorno : sputi - grida e lancio di bottiglia contro Giorgia Meloni. 21 denunce : Il 13 febbraio Giorgia Meloni era arrivata per un comizio elettorale a Livorno, ma è stata cacciata a suon di cori, striscioni e fischi, oltre a sputi e un lancio di bottiglia. Per questo la Digos ha denunciato 21 persone – 14 uomini e 7 donne, età tra i 16 e i 71 anni. Per 20 l’accusa, contenuta nella comunicazione di reato fatta dalla polizia alla procura della Repubblica di Livorno e a quella presso il tribunale dei minori di Firenze, è ...

Giorgia Meloni - la cupa minaccia di Roberto Saviano sull'inchiesta : 'Buona fortuna - ne avrai bisogno' : L'inchiesta sul presunto traffico illecito di rifiuti in Campania che ha coinvolto un candidato di Fratelli d'Italia ha scatenato un ferocissimo botta e risposta tra Giorgia Meloni e lo scrittore ...

Corteggiare Giorgia Meloni : Per convincerla a mangiare indiano, spiegale che il ristorante è gestito da una famiglia tradizionale. Leggi

Giorgia Meloni sbotta in diretta a Piazzapulita : Mi sono rotta le palle : "Io ho conosciuto l'antifascismo politico, non l'antifascismo storico. Se poi volete ogni volta farmi l'esame di storia, facciamo l'esame di storia". Giorgia Meloni ieri era ospite a Piazzapulita di Corrado Formigli e si è trovata a dibattere del tema centrale, a quanto pare, di questa campagna elettorale: l'antifascismo.Di fronte a lei Massimo Giletti e Marco Damilano. "Io sono l'unico ...

PiazzaPulita - Giorgia Meloni e le domande sull’antifascismo. La leader di Fratelli d’Italia sbotta : “Mi avete rotto le palle…” : Giorgia Meloni si sfoga in diretta tv, durante la trasmissione PiazzaPulita, su La7. “Mi sono rotta le palle – urla la leader di Fratelli d’Italia in studio intervistata dal conduttore Formigli, e da Marco Da Milano e Massimo Giletti – ogni volte devo fare una lezione di storia, invece vorrei parlare di questo millennio e di quello che interessa agli italiani” L'articolo PiazzaPulita, Giorgia Meloni e le domande ...

Giorgia Meloni e Matteo Salvini - prime aperture su Antonio Tajani premier : Chi sarà il prossimo premier lo capiremo soltanto dopo le elezioni. Per certo, tutti i partiti sono al lavoro per giocarsi le loro carte al meglio. E nel caso in cui fosse il centrodestra a spuntarla ...