Giorgia e Marco Mengoni | il singolo “Come neve” è disco di Platino!

Giorgia e Marco Mengoni : ecco il video ufficiale di “Come neve” : Giorgia e Marco Mengoni hanno pubblicato il video ufficiale che accompagna "Come neve", il loro primo singolo insieme! Anche nella clip, Giorgia e Marco fanno coppia fissa. I due artisti, posti di spalle l'uno verso l'altro, sono gli unici protagonisti del video diretto da Antonio Usbergo e Niccolò Celaia: all'inizio i loro visi appaiono ricoperti da uno strato di ...

Giorgia e Marco Mengoni insieme : il video di «Come neve» : Due fra le voci più belle (e amate) della musica leggera italiana si uniscono come in un abbraccio e danno vita a Come neve, la nuova canzone di Giorgia che sancisce la sua prima collaborazione con Marco Mengoni. Disponibile dall’1 dicembre, Come Neve ha da ieri anche un video, che in meno di 24 ore dalla release ha già ottenuto più di 300mila visualizzazioni. https://www.youtube.com/watch?v=jCmnysYyWoc È la prima volta che Giorgia e ...

Da oggi online il video di “COME NEVE” - il singolo di Giorgia e MARCO MENGONI : Come neve che lentamente si scioglie, mostrando la vera essenza di ciò che prima era nascosto. È così che GIORGIA e MARCO MENGONI si presentano nel video di “COME NEVE”, il brano che li vede insieme per la prima volta in duetto. Il singolo, attualmente in radio e in digitale, è entrato direttamente nelle prime posizioni della Viral 50 Global di Spotify, risultando l’unico brano italiano nella Top 10. Il video, diretto da Antonio Usbergo & ...

Il video di Come Neve di Giorgia e Marco Mengoni - una risposta alle cadute della vita : “La bravura è rialzarsi” : Finalmente online il video di Come Neve, il nuovo singolo di Giorgia e Marco Mengoni, pubblicato lo scorso 1 dicembre. Come Neve, scritta dai due artisti insieme a Tony Maiello e Davide Simonetta, è una ballad dal tetso poetico, che racconta Come rialzarsi dalle sconfitte e dagli ostacoli che la vita ci riserva. Al vertice della classifica iTunes dei brani più venduti sin dal momento del rilascio, Come Neve è il primo duetto dei due artisti ...

Giorgia e Marco Mengoni - Come Neve : uscito il video ufficiale : Giorgia e Marco Mengoni hanno rilasciato oggi, giovedì 7 dicembre 2017, il video ufficiale di Come Neve. Il singolo, che è la loro prima collaborazione, è uscito lo scorso venerdì 1 dicembre 2017 conquistando in poco tempo le classifiche airplay in radio e nelle piattaforme streaming. SCOPRI LE ULTIME NOVITA’ MUSICALI Giorgia e Marco Mengoni: Come Neve è il primo duetto Come Neve anticipa la riedizione ...