Gianni Morandi | ' La musica non conosce età Audrey Hepburn mi disse di essere una mia fan'

“Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi - Lo stato sociale - Gianni Morandi - Ornella Vanoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi, Lo stato ...

Anna Dan "lasciata" da Gianni Morandi/ Foto con Paddy Jones : gag da Fabio Fazio - stasera dorme sul divano? : Anna Dan "lasciata" da Gianni Morandi? Foto con Paddy Jones ed è gag da Fabio Fazio, a Che tempo che fa. stasera dorme sul divano? Le ultime notizie sulla coppia unita da ben 23 anni(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:04:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA / Ospiti e diretta : Gianni Morandi e il "tradimento" nel dietro le quinte (18 Febbraio 2018) : Che TEMPO che fa, nella puntata di domenica 18 Febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:43:00 GMT)

CHE TEMPO CHE FA 2018 / Anticipazioni : ospiti Gianni Morandi - Lo Stato Sociale e Paddy Jones (18 febbraio) : Che TEMPO che fa, nella puntata di domenica 18 febbraio 2018, ospita Silvio Berlusconi, Ornella Vanoni con Pacifico e Bungaro, Gianni Morandi, Lo Stato Sociale e Ben Harper(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:25:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi - Lo stato sociale - Gianni Morandi - Ornella Vanoni tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Diciottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciottesima puntata del 18 febbraio 2018 – Silvio Berlusconi, Lo stato ...

A Che tempo che fa Lo Stato Sociale - Gianni Morandi - Stash - Max Biaggi - a Domenica In Miss Italia 2017… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 18 febbraio. Ospiti di Quelli che il calcio del 18 febbraio 2018 Alle 13.50 riprende su Rai2 Quelli che il calcio. Conducono Luca&Paolo e Mia Ceran. Una Domenica all’insegna del rock Italiano con i Decibel e la canzone Lettera dal duca, portata in gara alla 68esima […] L'articolo A Che tempo che fa Lo Stato Sociale, Gianni Morandi, Stash, Max Biaggi, a Domenica In Miss ...

L’Isola di Pietro 2 - Gianni Morandi e Lorella Cuccarini insieme : l’indiscrezione : Lorella Cuccarini a fianco di Gianni Morandi per la seconda stagione de L’Isola di Pietro: è quanto ha anticipato Fanpage.it riportando un’indiscrezione dei corridoi Mediaset. Il successo della serie andanta in onda con grande riscontro di pubblico nei mesi scorsi su Canale 5 avrebbe spinto i vertici Mediaset e la casa di produzione Lux Vide a ragionare su un naturale seguito. Per rilanciare la seconda stagione l’idea sarebbe ...

Gianni Morandi : 'Bibi Ballandi - Lucio Dalla e io come fratelli' : '15 febbraio. Voglio ricordare Bibi Ballandi con questa foto insieme, di qualche anno fa. Se ne è andato un grande manager, uno straordinario produttore e ideatore di eventi televisivi con i migliori ...

Lorella Cuccarini torna in tv grazie a Gianni Morandi : Gianni Morandi riporta in tv Lorella Cuccarini Lorella Cuccarini potrebbe tornare in televisione e più precisamente sulla rete ammiraglia del Biscione. Niente varietà o programma per la Cuccarini, ma un film. La grande showgirl sarebbe ad un passo per entrare a far parte del cast de ‘L’Isola di Pietro’ con Gianni Morandi protagonista. L’indiscrezione è stata lanciata da Fanpage, il quale ha scoperto che a giugno prossimo riaprirà il set della ...

L’Isola di Pietro 2 - Gianni Morandi e Lorella Cuccarini insieme : l’indiscrezione : Lorella Cuccarini a fianco di Gianni Morandi per la seconda stagione de L’Isola di Pietro: è quanto ha anticipato Fanpage.it riportando un’indiscrezione dei corridoi Mediaset. Il successo della serie andanta in onda con grande riscontro di pubblico nei mesi scorsi su Canale 5 avrebbe spinto i vertici Mediaset e la casa di produzione Lux Vide a ragionare su un naturale seguito. Per rilanciare la seconda stagione l’idea sarebbe ...

Sanremo 2018 - Gianni Morandi canta i Rolling Stones. La performance? Giudicate voi : Dopo l’ospitata al Festival di Sanremo, Gianni Morandi improvvisa “(I can’t get no) satisfaction”, celebre brano dei Rolling stones, ai microfoni di Radio Rock. L'articolo Sanremo 2018, Gianni Morandi canta i Rolling Stones. La performance? Giudicate voi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sanremo 2018 - 10 dischi di Gianni Morandi da non perdere su Amazon : Nuova canzone per Gianni Morandi sul palco dell'Ariston. Al Festival di Sanremo, ospite di Claudio Baglioni canterà Una vita che ti sogno scritta apposta per lui da Tommaso Paradiso, come confermano entrambi su facebook. Non si sa ancora però se la canteranno in coppia. Di sicuro non sarà l'unica canzone che Morandi farà al Festival, molto probabile il duetto con il direttore artistico.Tenero il legame con Baglioni ...

Gianni Morandi E TOMMASO PARADISO/ “Quando litigai con Robbie Williams e Whitney Houston...” (Sanremo 2018) : Omaggio a Luis Bacalov di GIANNI MORANDI che sarà ospite con TOMMASO PARADISO della prima serata della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 e canteranno “Una vita che ti sogno”(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 19:23:00 GMT)

Sanremo 2018 - il dietro le quinte di Gianni Morandi e Anna Dan : Dentro e dietro il Teatro Ariston, mentre il Festival va, si consumano piccole storie immense. Come quella racchiusa in questa scena rubata tra Gianni Morandi, 73 anni, e sua moglie Anna Dan, insieme da 23 ma ancora di una complicità così evidente. Sfoglia gallery La serata d’esordio del 68esimo di Sanremo in cui lui è stato protagonista – la prima delle cinque firmate dal compagno capitano ...