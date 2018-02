Gabigol continua a segnare con il Santos e annuncia | “ritorno all’Inter? Ecco cosa dico”

calcioweb.eu

: @gabigol @SantosFC Da non crederci... Continua così che qualcuno ti compra... - NonSiamoStuPD : @gabigol @SantosFC Da non crederci... Continua così che qualcuno ti compra... - Damiano__89 : @gabigol continua a fare goal intanto; Mentre noi continuiamo a mandare in campo @gaglio94, #Candreva e #Brozovic.… - cicciobarletta : E intanto #GabiGol continua a segnare... Eeeeeh ma nel campionato brasiliano son bravi tutti... #inter #amala -

(Di lunedì 19 febbraio 2018)a gennaio è tornato al, dopo la deludente esperienza al Benfica. L’attaccante brasiliano, in prestito dall’Inter, è letteralmente rinato in patria: già tre i goal messi a segno in tre partite. Intervenuto ai microfoni di ‘Selecao Sport tv’,ha commentato così il momento mandando un messaggio ai nerazzurri: “Sono tornato con la giusta fame per aiutare i miei compagni: Ho voglia di giocare, anche sulla spiaggia. Ilha un grande allenatore e io voglio aiutare la squadra: Ho imparato molto anche stando senza giocare, ad esempio le abitudini alimentari, l’orario in cui andare a dormire. Ho avuto grandi compagni di altre nazionalità, ho appreso nuove culture e una nuova lingua. Ho ancora ventun anno e c’è tempo per tornare in Europa. Ho un contratto con l’Inter e presto tornerò”. L'articoloa ...