Francesco Vecchi vs Federica Panicucci Video | infierisce in diretta | messaggi a favore

Francesco Vecchi vs Federica Panicucci/ Video - infierisce in diretta : la stoccata anche tramite social : Francesco Vecchi contro Federica Panicucci? Dopo quello che è successo alla fine della scorsa settimana, il conduttore ottiene la sua rivincita riparlando dell'argomento, e la risposta?(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 15:34:00 GMT)

Francesco Vecchi vs Federica Panicucci/ Video - infierisce in diretta : "grazie per i tanti sms di solidarietà" : Francesco Vecchi contro Federica Panicucci? Dopo quello che è successo alla fine della scorsa settimana, il conduttore ottiene la sua rivincita riparlando dell'argomento, e la risposta?(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 14:40:00 GMT)

Federica Panicucci infastidita da Francesco Vecchi a Mattino 5 - : ... in cui attraverso un servizio Federica aveva insultato il collega per aver sforato di qualche secondo durante la sua parte dedicata alla cronaca e all'attualità. Il giorno dopo Federica si era ...

Federica Panicucci infastidita da Francesco Vecchi a Mattino 5 : Mattino Cinque: Federica Panicucci in imbarazzo a causa di Francesco Vecchi Federica Panicucci sperava che la sua sfuriata fatta in un fuori onda a Mattino 5 fosse archiviato, ma ci ha pensato il suo collega Francesco Vecchi a rincarare la dose e mettere il classico dito nella piaga. In diretta questa mattina il giornalista ha infatti voluto ringraziare i suoi fan per tutto l’affetto ricevuto durante il weekend sui social, imbarazzando ...

Striscia la notizia - Tapiro d’oro a Federica Panicucci e Francesco Vecchi dopo gli insulti fuorionda : Due tapiri d’oro consegnati a Federica Panicucci e Francesco Vecchi dopo il fuori onda in cui la conduttrice si scagliava con parole poco eleganti contro il collega, colpevole di aver ritardato di qualche minuto nel cederle la linea. Entrambi i conduttori di Canale 5 si sono infatti “beccati” il riconoscimento di Striscia la notizia, consegnato da Valerio Staffelli. Come già aveva fatto durante la puntata di Mattino Cinque, la ...

Federica Panicucci e Francesco Vecchi - Tapiro da Striscia/ La conduttrice chiede scusa ma non chiarisce... : Federica Panicucci e Francesco Vecchi, Tapiro d'oro da Striscia la Notizia dopo la litigata a Mattino Cinque: lei chiede scusa ancora ma non chiarisce un dettaglio...(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:00:00 GMT)

Striscia : Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricevono il tapiro : Striscia la Notizia: Francesco Vecchi attapirato per la Panicucci Secondo tapiro nel giro di pochi giorni per Federica Panicucci: la conduttrice di Mattino Cinque, infatti, dopo aver ‘dimenticato’ di menzionare Barbara d’Urso in occasione dei festeggiamenti per i dieci anni del suo programma, è tornata protagonista di Striscia la Notizia dove ieri sera è stato mandato in onda il servizio relativo al suo clamoroso fuori onda, ...

FEDERICA PANICUCCI E Francesco Vecchi - TAPIRO DA STRISCIA/ La conduttrice : "Sono umana - dico tante parolacce!" : FEDERICA PANICUCCI e FRANCESCO VECCHI, TAPIRO d'oro da STRISCIA la Notizia dopo la litigata a Mattino Cinque. Valerio Staffelli lo consegna ad entrambi per il fuori onda con insulti(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 21:25:00 GMT)

FEDERICA PANICUCCI E Francesco Vecchi / Tapiro Striscia la Notizia : anche Selvaggia Lucarelli all'attacco : Tapiro di Striscia la Notizia per FEDERICA PANICUCCI e FRANCESCO VECCHI; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 18:08:00 GMT)

Striscia - Tapiro d'oro a Federica Panicucci e Francesco Vecchi : Due piccioni con una fava. Federica Panicucci e Francesco Vecchi ricevono un Tapiro d'oro a testa per il clamoroso fuori onda trasmesso ieri nel Tg satirico di Antonio Ricci, in...

Tapiro per Federica Panicucci e Francesco Vecchi / Striscia la Notizia : la tipica conseguenza della sfuriata : Tapiro di Striscia la Notizia per Federica Panicucci e Francesco Vecchi; dopo la litigata a Mattino Cinque, Valerio Staffelli consegna ad entrambi il simpatico animale d'oro.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:37:00 GMT)

Federica Panicucci insulta Francesco Vecchi - poi le scuse : Capita anche ai migliori di cadere in basso qualche volta, ma bisogna sempre rialzarsi e avere l’umiltà di chiedere scusa se necessario. Federica Panicucci sarebbe la protagonista al negativo della triste vicenda capitata dietro le quinte di Mattino Cinque, programma da lei condotto ogni mattina nella seconda parte. La prima parte viene invece condotta dal giornalista Francesco Vecchi e spesso si occupa di politica e temi della quotidianità. ...

Federica Panicucci insulta Francesco Vecchi/ Video - in chiusura di punta a Mattino 5... : Federica Panicucci contro Francesco Vecchi: a Striscia la Notizia, è stato mandato in onda un fuori onda della conduttrice, inferocita contro il suo collega a Mattino Cinque.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 12:29:00 GMT)

Federica Panicucci a Mattino Cinque : “chiedo scusa a Francesco Vecchi” : Dopo i pesantissimi fuori onda trasmessi da Striscia La Notizia, Federica Panicucci a Mattino Cinque si scusa pubblicamente con il collega Francesco Vecchi Pace fatta tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Dopo la messa in onda a Striscia La Notizia dei fuori onda al vetriolo della conduttrice di Mattino Cinque verso il collega, la Panicucci ha pubblicamente chiesto scusa: “sono umana, mi arrabbio“. Federica Panicucci chiede ...