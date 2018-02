Francesco Monte ed Eva Henger Video | lui debutta da attore | il marito di lei torna nel

“L’ho invitato ma ha rifiutato di venire”. Ferri corti tra la D’Urso e Francesco Monte? Barbarella - come al solito senza peli sulla lingua - ha confessato in diretta la verità su loro due : eccola… : Perché Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, non è più stato ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi? Ferri corti con Barbara D’Urso.? La conduttrice napoletana ha preferito dare più spazio a Eva Henger anziché a Monte? Macché! Francesco ha semplicemente rifiutato tutti gli inviti di Barbarella. È stata la stessa D’Urso a rivelarlo nell’ultima puntata del talk domenicale. Barbara ha ...

Francesco Monte è Giuseppe Cannavale/ Fedele alle origini meridionali - la sua amicizia con Saro (Furore 2) : Francesco Monte è Giuseppe Cannavale: il personaggio interpretato dall'ex tronista ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi nella fiction Furore 2 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Francesco Monte in Furore 2 è Giuseppe Cannavale : tutti i dettagli sul suo personaggio : Francesco Monte in Furore 2 al via oggi, 18 febbraio, su Canale 5. Se pensavate di poter dimenticare per un paio di ore il canna-gate e l'Isola dei Famosi vi sbagliavate e di grosso perché tra le new entry nel cast del secondo capitolo della fiction c'è anche lui, l'ex tronista più discusso del momento. Francesco Monte in Furore 2 è Giuseppe Cannavale. Anche lui meridionale come i fratelli Licata, lavora come impiegato al comune di Lido ...

Isola - Francesco Monte torna in Honduras? Il retroscena : A poche ore dalla prossima puntata dell'Isola dei Famosi, si vocifera di un possibile ritorno in Honduras del "ritirato"

Barbara D'Urso - risolto il mistero dell'assenza in tv di Francesco Monte : cosa c'è dietro : Ci ha pensato Barbara D'Urso a mettere a tacere le voci su un fantomatico complotto contro l'ex tronista Francesco Monte , andato via dall'Isola dei famosi dopo l'accusa di Eva Henger di aver fumato ...

Domenica Live - Nadia Rinaldi : “Ho pagato per la droga - non posso sostenere le accuse di Eva Henger a Francesco Monte” : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, l’attrice romana, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e risponde alle accuse dell’ex marito, che da una rivista di gossip l’ha accusata di strumentalizzare la figlia per potersi riavvicinare a lui. Nadia ha risposto così alle accuse: “Credo di aver esternato un dolore che portavo dentro, che ho abbastanza digerito. ...

Domenica Live : Nadia Rinaldi attacca L’Isola a causa di Francesco Monte : Francesco Monte a L’Isola dei Famosi: le parole di Nadia Rinaldi a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con l’intervista a Nadia Rinaldi, la quale prima del confronto con Eva Henger, ha lanciato un innocuo seppur duro attacco alla redazione de L’Isola a causa di Francesco Monte. In realtà questa volta l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva nessuna colpa, ma la bionda attrice era rimasta ...

Francesco Monte ha rifiutato l’invito di Barbara d’Urso - parla la conduttrice : “Lui sa che questa è casa sua” : Perché Francesco Monte non va più nei programmi di Barbara d’Urso Dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi, Francesco Monte non è più apparso nei programmi di Barbara d’Urso. Perché l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non è più stato ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live? La conduttrice napoletana ha preferito dare più spazio a Eva […] L'articolo Francesco Monte ha rifiutato l’invito di Barbara d’Urso, ...

Nadia Rinaldi VS Eva Henger / Lo scontro del secolo : altre verità su Francesco Monte? (Domenica Live) : Nadia Rinaldi contro Eva Henger: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 14:07:00 GMT)

“È stato davvero male”. La rivelazione choc di Nadia Rinaldi su Francesco Monte : la notte tormentata dell’ex di Cecilia Rodriguez nel racconto dell’ex naufraga dell’Isola dei famosi : La nuova puntata di Verissimo, dopo Ficarra e Picone e Rocio Morales, continua con una lunga intervista a Nadia Rinaldi. L’attrice reduce dall’esperienza al talent di Canale 5, l’Isola dei famosi ha avuto modo di dire la sua sullo scandalo che ha colpito Francesco Monte dopo le parole della naufraga Eva Henger. Tuttavia Nadia Rinaldi, nel corso della sua ospitata ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia, e in ...

Francesco Monte/ Nadia Rinaldi : "Ha sognato la madre morta - eravamo preoccupati..." (Isola dei Famosi) : Ancora accuse per Francesco Monte. Dopo il canna-gate, Eva Henger mette in dubbio anche il flirt con Paola Di Benedetto all'Isola dei Famosi: "Vero come il mio amore per Giucas Casella"(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:28:00 GMT)

Eva Henger vs Francesco Monte/ "Quando è cambiato? Dopo che ha preso la marijuana..." (Isola dei Famosi) : Eva Henger, osptie di Casa Signorini, svela nuovi segreti sulla vita di Francesco Monte Dopo lo scandalo cannagate all'Isola dei Famosi 2018. Possibile ritorno di fiamma con Cecilia?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Verissimo : Nadia Rinaldi delusa da Francesco Monte : Nadia Rinaldi a Verissimo confessa di essere rimasta delusa da Francesco Monte E’ appena stata intervistata Nadia Rinaldi a Verissimo da Silvia Toffanin. E in questa circostanza ha parlato della sua esperienza come naufraga nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi. A tal proposito Silvia Toffanin le ha voluto immediatamente chiedere chi nel gruppo l’avesse maggiormente delusa. E l’attrice, senza tanti problemi, ha ...