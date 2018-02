Francesco Monte e Paola Di Benedetto | il calciatore Matteo Gentili a Pomeriggio 5 | ' A

Francesco Monte e Anna Tedesco insieme a Uomini e Donne (FOTO) : Uomini e Donne: Anna Tedesco si schiera dalla parte di Francesco Monte Settimane fa è scoppiato il cAnna – gate all’Isola dei Famosi. Difatti, Eva Henger, poco prima di essere eliminata, ha accusato Francesco Monte di essersi fumato dell’erba nei giorni passati nella famosa villa prima che iniziasse il reality show vip vero e proprio. Una dichiarazione, che ha creato un incredibile polverone mediatico. Motivo per cui l’ex ...

UOMINI E DONNE/ Anna Tedesco e la foto con Francesco Monte (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono over e news: ancora pene d'amore per Gemma Galgani mentre Sossio Aruta si lascia andare ad uno sfogo dopo lo scontro con Gianni Sperti.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:43:00 GMT)

Francesco Monte ED EVA HENGER/ Video : lui pensa alla carriera - lei rilascia interviste : FRANCESCO MONTE ed Eva HENGER, Video: lui debutta da attore, il marito di lei torna nel mirino de Le Iene... Le ultime notizie sui due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:20:00 GMT)

Isola dei Famosi - Francesco Monte torna da Paola? 'Lo penso sempre' : Colpo di scena a dir poco clamoroso: pare che all'Isola dei Famosi tornerà un ex naufrago. Dopo la questione della droga, Francesco Monte potrebbe ritornare a Cayos Cochinos. Ma l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non tornerebbe nelle vesti di concorrente bensì come un ospite. A caldeggiare questa proposta è stata la padrona del programma. Vediamo subito le ultime news su L'Isola dei Famosi 2018. Francesco Monte torna all'Isola? La proposta di ...

Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini “ape regina” - Francesco Monte prepara ritorno choc? : Isola dei Famosi 2018: Alessia Mancini “ape regina”, Francesco Monte prepara ritorno choc? Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul reality show ambientato in Honduras(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 05:00:00 GMT)

Francesco Monte ed Eva Henger/ Video : lui debutta da attore - il marito di lei torna nel mirino de Le Iene... : Francesco Monte ed Eva Henger, Video: lui debutta da attore, il marito di lei torna nel mirino de Le Iene... Le ultime notizie sui due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 00:20:00 GMT)

“L’ho invitato ma ha rifiutato di venire”. Ferri corti tra la D’Urso e Francesco Monte? Barbarella - come al solito senza peli sulla lingua - ha confessato in diretta la verità su loro due : eccola… : Perché Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, non è più stato ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi? Ferri corti con Barbara D’Urso.? La conduttrice napoletana ha preferito dare più spazio a Eva Henger anziché a Monte? Macché! Francesco ha semplicemente rifiutato tutti gli inviti di Barbarella. È stata la stessa D’Urso a rivelarlo nell’ultima puntata del talk domenicale. Barbara ha ...

Francesco Monte è Giuseppe Cannavale/ Fedele alle origini meridionali - la sua amicizia con Saro (Furore 2) : Francesco Monte è Giuseppe Cannavale: il personaggio interpretato dall'ex tronista ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi nella fiction Furore 2 su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 19:11:00 GMT)

Francesco Monte in Furore 2 è Giuseppe Cannavale : tutti i dettagli sul suo personaggio : Francesco Monte in Furore 2 al via oggi, 18 febbraio, su Canale 5. Se pensavate di poter dimenticare per un paio di ore il canna-gate e l'Isola dei Famosi vi sbagliavate e di grosso perché tra le new entry nel cast del secondo capitolo della fiction c'è anche lui, l'ex tronista più discusso del momento. Francesco Monte in Furore 2 è Giuseppe Cannavale. Anche lui meridionale come i fratelli Licata, lavora come impiegato al comune di Lido ...

Isola - Francesco Monte torna in Honduras? Il retroscena : A poche ore dalla prossima puntata dell'Isola dei Famosi, si vocifera di un possibile ritorno in Honduras del "ritirato"

Barbara D'Urso - risolto il mistero dell'assenza in tv di Francesco Monte : cosa c'è dietro : Ci ha pensato Barbara D'Urso a mettere a tacere le voci su un fantomatico complotto contro l'ex tronista Francesco Monte , andato via dall'Isola dei famosi dopo l'accusa di Eva Henger di aver fumato ...

Domenica Live - Nadia Rinaldi : “Ho pagato per la droga - non posso sostenere le accuse di Eva Henger a Francesco Monte” : Ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso, l’attrice romana, reduce dall’Isola dei Famosi, traccia un bilancio della sua esperienza e risponde alle accuse dell’ex marito, che da una rivista di gossip l’ha accusata di strumentalizzare la figlia per potersi riavvicinare a lui. Nadia ha risposto così alle accuse: “Credo di aver esternato un dolore che portavo dentro, che ho abbastanza digerito. ...

Domenica Live : Nadia Rinaldi attacca L’Isola a causa di Francesco Monte : Francesco Monte a L’Isola dei Famosi: le parole di Nadia Rinaldi a Domenica Live La puntata di oggi di Domenica Live è iniziata con l’intervista a Nadia Rinaldi, la quale prima del confronto con Eva Henger, ha lanciato un innocuo seppur duro attacco alla redazione de L’Isola a causa di Francesco Monte. In realtà questa volta l’ex tronista di Uomini e Donne non aveva nessuna colpa, ma la bionda attrice era rimasta ...

Francesco Monte ha rifiutato l’invito di Barbara d’Urso - parla la conduttrice : “Lui sa che questa è casa sua” : Perché Francesco Monte non va più nei programmi di Barbara d’Urso Dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi, Francesco Monte non è più apparso nei programmi di Barbara d’Urso. Perché l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez non è più stato ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live? La conduttrice napoletana ha preferito dare più spazio a Eva […] L'articolo Francesco Monte ha rifiutato l’invito di Barbara d’Urso, ...