optimaitalia

: #Fortnite pronto al nerf del fucile a pompa, come cambierà il gameplay - OptiMagazine : #Fortnite pronto al nerf del fucile a pompa, come cambierà il gameplay - DesignerKaos : ??Rega ho pronto un video di fortnite con la win belle kill bella qualità e keyboard cam. Il problema è che la keybo… -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Procede senza sosta l'inarrestabile marcia di, il Battle Royale targato Epic Games che negli ultimi mesi ha letteralmente rubato la scena a titoli ben più blasonati, raggiungendo in pochissimo tempo la cifra monstre di oltre tre milioni di giocatori collegati in contemporanea. Numeri da paura che ovviamente beneficiano non poco della formula gratuita che il titolo sfrutta per la diffusione della versione base del comparto PvP, sebbene la grande attrattiva delfaccia indubbiamente la propria parte sotto il profilo della fidelizzazione degli utenti.Ovviamente tenere sotto controllo ogni singola sfaccettatura di un gioco con una community tanto espansa è fondamentale per evitare di creare scompensi che portino allo scontento dei più, e in tal senso, proprio nelle ultime settimane, Epic Games si sta prodigando per bilanciare quanto più possibile le meccaniche di gioco. ...