: Il procuratore non esclude la pena morte per il killer della strage della Florida - Corriere : Il procuratore non esclude la pena morte per il killer della strage della Florida - SkyTG24 : Vittime e feriti in una scuola in #Florida. Il killer è un ex studente 19enne. In primo piano nel TG delle 9 ?? - SkyTG24 : #UltimOra Sparatoria in #Florida, il killer, un 20enne che è stato fermato, ha agito con il volto coperto da una ma… -

L'accusa non esclude di chiedere ladiper il 19enne Nikolas Cruz, autore della strage aldi Parkland, in. "Questo è certamente il tipo di causa per cui è stata progettata ladi", ha detto il procuratore dello Stato americano. Cruz è stato incriminato con 17 capi d'accusa per omicidio premeditato, e il suo avvocato ha fatto sapere che potrebbe dichiararsi colpevole dei suoi crimini proprio per evitare ladi.(Di lunedì 19 febbraio 2018)