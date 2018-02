Flatulenza in volo | atterraggio d' emergenza per un aereo

Blastingnews

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Notizie che hanno dell'incredibile quelle che riguardano i passeggeri di unda Dubai ad Amsterdam che hanno visto interrompere il loro viaggio atterrando d'a Vienna. Nessuno degli abitudinari viaggiatori vorrebbe chiaramente concludere il proprio viaggio con una fermata forzata, ma ci sono circostanze nelle quali il capitano del veicolo non può prescindere dal fermarsi per evitare di mettere in pericolo l'incolumità dei passeggeri a bordo. Ecco quando accaduto nelle ultimissime ore.d'perIloggetto della news è quello della Transavia partito da Dubai e diretto ad Amsterdam, meta non raggiunta perchè durante ilalcuni passeggeri dell'hanno talmente litigato che il capitano non ha potuto esimersi dall'atterrare d'a Vienna. Pare che il motivo scatenante della lite sia stata ladi uno degli ospiti del ...