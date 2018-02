Firenze Nuove terapie per i tumori pediatrici più difficili da curare

Nuove date per RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta : biglietti in prevendita anche per Roma e Firenze : Il RockStar tour 2018 di Sfera Ebbasta si arricchisce. Vengono annunciati nuovi appuntamenti in giro per l'Italia per i quali i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne da oggi, lunedì 15 gennaio. Dopo l’annuncio delle prime tappe, si aggiungono nuovi concerti al RockStar tour 2018 del rapper multiplatino Sfera Ebbasta atteso in tutta la penisola dal mese di aprile. Il debutto è in programma al Vox Club di Nonantola (Modena) ...