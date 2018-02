Firenze Al via collegamento con la nuova sede del mercato ex Cure

Concorso istruttore amministrativo Firenze - come inviare la domanda : Scade il prossimo 22 febbraio il termine per presentare la domanda di partecipazione al Concorso indetto dal Comune di Firenze per 23 posti da istruttore amministrativo (cat. C). (Scarica il bando) Vediamo nel dettaglio cosa fare per inviare la domanda e come prepararsi alle prove di selezione. come inviare la domanda di partecipazione I candidati al Concorso istruttore amministrativo possono presentare la domanda solo per via digitale sul sito ...

Basket - PosteMobile Final Eight 2018 al via a Firenze. Attivi sconti con Trenitalia : E' in calendario nella splendida Firenze la PosteMobile Final Eight 2018, l'evento di punta del mondo del Basket che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio e con cui la LBA Lega Basket Serie A assegnerà

Basket - PosteMobile Final Eight 2018 al via a Firenze. Attivi sconti con Trenitalia : E' in calendario nella splendida Firenze la PosteMobile Final Eight 2018 , l'evento di punta del mondo del Basket che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio e con cui la LBA Lega Basket Serie A assegnerà ...

Fiorentina-Juventus - le ultime dai nostri inviati a Firenze : TORINO - Fiorentina-Juventus vista dai nostri inviati. Tuttosport seguirà minuto dopo minuto la sfida del Franchi a cominciare dall'immediata vigilia di questo attesissimo match. A Firenze la squadra ...

Al via il Chianti Classico Collection a Firenze : Roma, 6 feb. , askanews, Amanti del nettare degli dei, wine lovers di tutto il mondo, a Firenze è tutto pronto per l'Anteprima del Chianti Classico. Torna infatti alla Leopolda il 12 e il 13 febbraio il 'Chianti Classico Collection' e saranno presentate in una degustazione in ...

Via Firenze e Colombaio - convocata la commissione Vigilanza e controllo : La Spezia - Anche la commissione Vigilanza e controllo si occuperà delle alienazioni previste nel bilancio di previsione del Comune della Spezia. Lo ha deciso la presidente Dina Nobili, che ha chiesto ...

Gelato Festival 2018 al via ad aprile con tappe di Firenze e Roma. : ... iniziative a tema e laboratori didattici allestiti nei tre grandi food truck in uno dei luoghi più suggestivi e fotografati al mondo, con vista mozzafiato sulla città. Un biglietto da 10 euro , ...

Rifondazione : "No alla vendita del Parco del Colombaio e delle scuole di Via Firenze e Limone" : La Spezia - Rifondazione Comunista spezzina lancia l'allarme per il piano di alienazioni che il comune della Spezia sta portando al voto in queste ore. "La giunta Peracchini prevede inopinatamente di ...

Firenze - Nardella disse : “Tramvia pronta entro il 14 febbraio 2018. Scommetto una cena”. E ora i fiorentini la pretendono : Altro che la Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio o la Leopolda renziana. Per ospitare i quasi 4mila commensali servirebbe almeno il Mandela Forum, il più grande palazzetto di Firenze. L’evento goliardico intitolato “La cena di Nardella” e previsto il prossimo 15 febbraio ha riscosso subito un grande successo su Facebook tra i cittadini fiorentini: ad oggi i “partecipanti” sarebbero 3.600 e gli interessati oltre ottomila. E tutto questo per farla ...

Firenze - Nardella scommette sulla tramvia ma perde una cena - fake - su Facebook : Prima il sindaco Leonardo Domenici , 1999-2009, , poi Matteo Renzi , 2009-2014, e adesso il violinista Dario Nardella, hanno trasformato la città più bella del mondo in una sorta di Bengasi a furia ...

Firenze. Al via una nuova settimana di lavori : Il Comune di Firenze ha pubblicato l’elenco degli interventi che prenderanno il via la questa settimana sulle strade cittadine. Ad

Anno giudiziario - via a Napoli e Firenze : 11.55 Contro le "violenze sconvolgenti" delle baby gang "dobbiamo schierare un esercito di insegnanti". Lo ha detto il Pg di Napoli Luigi Riello nella sua relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario 2018 nel Maschio Angioino. Aumentano in Toscana gli omicidi e, in particolare, i femminicidi: sono 17 le vittime di sesso femminile nell'ultimo Anno nel territorio di competenza della procura generale di Firenze. "Il numero -ha detto il Pg ...

Firenze Comics - viaggio tra Batman e Spiderman pagando in criptovalute / FOTO : Campi Bisenzio, 20 gennaio 2018 - Da quando Margot Robbie ha portato sul grande schermo il personaggio di Harvey Quinn , nel film "Suicide Squad", la ragazzina con i codini, la mazza da baseball e la ...

Firenze. Interventi di manutenzione su Viale Lavagnini : Il progetto di riqualificazione, che coinvolge anche piazza della Libertà, Viale Matteotti, via Cavour, via San Gallo, via Ridolfi, via delle Ruote e via Bonifacio Lupi, è legato alla trasformazione del Palazzo del Sonno in struttura ricettiva. La giunta Nardella ha…Continua a leggere →