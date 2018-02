Fincantieri | da Us Navy contratto per sviluppo progetto fregate multiruolo 2

meteoweb.eu

: Fincantieri: da Us Navy contratto per sviluppo progetto fregate multiruolo - #Fincantieri: #contratto #sviluppo - zazoomnews : Fincantieri: da Us Navy contratto per sviluppo progetto fregate multiruolo - #Fincantieri: #contratto #sviluppo - Ossmeteobargone : Retweeted Bj Liguria (@BJLiguria): A Fincantieri contratto US Navy da 15 mln dollari - - Ossmeteobargone : RT @BJLiguria: A Fincantieri contratto US Navy da 15 mln dollari - -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) (AdnKronos) – “Profonderemo il nostro impegno – dice Bono – per continuare a svolgere un ruolo per supportare la USnella sua strategia di sviluppare navi militari di dimensioni contenute, obiettivo fondamentale a lungo termine non solo per il rinnovo della flotta, ma anche per accrescere la capacità di esportazione navale degli Stati Uniti”. ‘Questo, che segue la selezione delFREMM per la fase finale della gara in Australia, conferma – sottolinea infine Bono – la nostra leadership globale nella progettazione e costruzione delle navi più tecnologicamente avanzate, nonché la nostra capacità di innovarci continuamente”. L'articolo: da Usper(2) sembra essere il primo su Meteo Web.