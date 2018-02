Fincantieri | contratto con US Navy da 15 milioni di dollari

Fincantieri : contratto US Navy da 15 mln : ANSA, - TRIESTE, 19 FEB - La US Navy ha assegnato alla controllata statunitense di Fincantieri, Marinette Marine, un contratto di 15 milioni di dollari per sviluppare lo studio di una versione ...

Fincantieri : da Us Navy contratto per sviluppo progetto fregate multiruolo (2) : (AdnKronos) – “Profonderemo il nostro impegno – dice Bono – per continuare a svolgere un ruolo per supportare la US Navy nella sua strategia di sviluppare navi militari di dimensioni contenute, obiettivo fondamentale a lungo termine non solo per il rinnovo della flotta, ma anche per accrescere la capacità di esportazione navale degli Stati Uniti”. ‘Questo contratto, che segue la selezione del progetto FREMM ...