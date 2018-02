Filippine | Duterte | 500 dollari a chiunque uccida un ribelle comunista

ilgiornale

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Il presidente delleRodrigoha promesso la ricompensa di 25mila peso - circa 500- aun guerriglierodel New People’s Army (NPA). “É più conveniente per lo Stato offrire questi soldi che finanziare una guerra contro l'organizzazione”, ha spiegato.è tornato al centro delle polemiche la settimana scorsa, dopo che durante un incontro con ex guerriglieri, ha ordinato ai suoi soldati di sparare alle ribelli nella vagina. “Ditelo ai soldati. Dite che c’è un nuovo ordine… Non vi uccideremo. Ci limiteremo a sparare alla vostra vagina”, ha detto il presidente filippino, incoraggiando l’esercito a prendere di mira le donne che appoggiano la guerriglia. “Se non c’è la vagina, allora non c’è nessun ...