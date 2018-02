Filippine - Duterte : 500 dollari a chiunque uccida un ribelle comunista : Il presidente delle Filippine Rodrigo Duterte ha promesso la ricompensa di 25mila peso - circa 500 dollari - a chiunque uccida un guerrigliero comunista del New People’s Army (NPA). “É più conveniente per lo Stato offrire questi soldi che finanziare una guerra contro l'organizzazione comunista”, ha spiegato.Duterte è tornato al centro delle polemiche la settimana scorsa, dopo che durante un incontro con ex ...