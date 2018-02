Figlia mia | Valeria Golino e Alba Rohrwacher | Abbiamo instaurato un rapporto di

Valeria Golino e Alba Rohrwacher protagoniste di 'Figlia Mia' : "Abbiamo instaurato un rapporto di fiducia reci : Ho fatto un viaggio, ho scelto un mondo e ho cercato di capirlo. Dopo la visita c'è stata una riflessione su cosa poteva entrare nel film. Mi sono trovato al cospetto di un paesaggio potente, quasi ...

Giorgia Meloni affonda Matteo Salvini da Barbara D'Urso : 'Mi aveva detto che era con mia Figlia...' : Diciamo che non si sono capiti... Ma non è quello che dice oggi Giorgia Meloni, che in una intervista a Rete Veneta svela un clamoroso retroscena sull'assenza di Matteo Salvini, domenica, alla ...

ALBA ROHRWACHER - VALERIA GOLINO E IL BACIO SAFFICO/ Berlinale 2018 - “Figlia mia” : l'ok della stampa americana : Alla Berlinale 2018 è stato presentato l'unico film italiano in concorso per l'Orso d'Oro: 'Figlia mia' con la partecipazione di ALBA ROHRWACHER e VALERIA GOLINO.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 16:13:00 GMT)

Berlino 2018 : la recensione di Figlia mia - accolto molto bene : In un mondo di donne in lotta, di femminismo concreto più che legato a un astratto dibattito sui ruoli, c'è però anche spazio per una figura maschile positiva, Umberto, il marito di Tina interpretato ...

Laura Bispuri : 'In Figlia mia racconto tre femminilità imperfette' : Laura Bispuri è la regista di Figlia mia , in concorso alla Berlinale, che vede come interpreti principali Valeria Golino e Alba Rohrwacher in una pellicola che riflette in maniera seria e decisiva ...

Jessica - il dramma della mamma : 'Ho scoperto dai giornali che mia Figlia era morta - nessuno mi ha avvertita' : La mamma di Jessica Faoro racconta del momento in cui ha scoperto che la figlia era morta. La 19enne è stata trovata senza vita lo scorso 7 febbraio in via Brioschi a Milano. 'Mi hanno mandato un link ...

Berlinale : Laura Bispuri in gara con 'Figlia mia' con Golino e Rohrwacher : A tre anni di distanza dalla sua prima apparizione, Laura Bispuri ritorna alla Berlinale con "Figlia mia", nella sezione "In concorso", dove si era messa in luce con "Vergine giurata". Stesso festival ...

M5s - la moglie del candidato De Falco alla polizia : “Ha aggredito me e mia Figlia”. Lui : “Mai violento”. Di Maio : “La signora denunci - accertare i fatti” : La moglie del candidato M5s Gregorio De Falco si è presentata alla polizia di Livorno una settimana fa, raccontando che lei e la figlia sarebbero state aggredite dal marito. alla segnalazione non è seguita la denuncia, ma, come scrive il Corriere della Sera, l’episodio è stata riportato agli uffici centrali di Roma. Secondo la ricostruzione della moglie Raffaella, De Falco dopo una lite ha “alzato le mani” contro di lei e la ...

Golino e Rohrwacher in Figlia mia : 'La piccola Sara - la sorpresa del film' : Intervista a Valeria Golino e Alba Rohrwacher per il nuovo film di Laura Bispuri 'Figlia mia' in concorso al Festival di Berlino. Un film che esplora della maternità. Con tre eccellenti protagonisti. ...

Festival di Berlino 2018 - applausi per “Figlia mia” con Alba Rohrwacher e Valeria Golino : unico film italiano in corsa per l’Orso d’oro : applausi dalle donne, soprattutto, ma anche da non pochi giornalisti maschi alla proiezione per la stampa internazionale di Figlia mia, stamani presentato in concorso alla Berlinale. Alla sua seconda volta al Festival tedesco, Laura Bispuri resta “emozionata e tesa”, perché comunque è da sola a rappresentare il Belpaese in corsa per l’Orso d’oro, e l’impresa non è facile. La sua avventura però non è in solitaria: con lei due radiose dive ...

LA MAMMA DI FRANCESCA CIPRIANI : 'MIA Figlia VITTIMA DI ABUSI' : La moglie del titolare mi chiamò e mi propose di far finta di nulla , purché FRANCESCA tornasse a lavorare ha dichiarato non capisco come funziona questo mondo Forse anche per questo FRANCESCA è ...

MOGLIE DI DE FALCO - “HA AGGREDITO ME E MIA Figlia”/ Anti-Schettino e candidato M5s : Renzi - "diciamo tutti no" : candidato M5s Gregorio De FALCO, le accuse della MOGLIE: "ha AGGREDITO me e mia MOGLIE". Sfiorata denuncia per il Capitano di Fregata Anti-Schettino sulla Costa Concordia(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:39:00 GMT)

Francesca Cipriani molestata. La mamma in tv : 'Così hanno abusato di mia Figlia quando aveva 19 anni' : ROMA - ' A 19 anni mia figlia è stata molestata dal datore di lavoro '. A raccontare l'accaduto è la madre di Francesca Cipriani intervenuta a Domenica Live . ' Era finito l'orario di lavoro, il ...