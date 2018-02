Feste Rock 2017 a Vicenza | Giacomo Possamai | PD | | ' uno straordinario patrimonio da

Nel mio salone delle Feste tra Don Chisciotte e rock : In fondo il segreto di essere Jovanotti è non avere limiti di velocità. Va sempre a cento all'ora, costi quel che costi, perché ha un propellente ecologico ma irresistibile: la curiosità. Figurarsi alla fine del primo concerto di un tour che ha già quaranta sold out, accumula ben dodici concerti al Forum di Assago (in pratica come due San Siro esauriti) e rivela per l'ennesima volta un altro colore della sua musica. Stavolta è la sua ...