”Federica…” Affondata! Siluro in diretta tv per la Panicucci La conduttrice apre il

caffeinamagazine

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Pochi giorni fa, a causa di un ritardo nel passare la linea allo studio, durante il programma Mattino 5 Federicaha espresso la sua opinione con parole poco gentili riguardo il collega Francesco Vecchi. Le parole dellasono state dette durante il fuorionda, che però Striscia la notizia ha pizzicato, consegnando tra l’altro un tapiro ad entrambi. Questi i fatti: Vecchi sta conducendo in studio un dibattito sulle contestazioni a Giorgia Meloni, a Livorno e, come si dice in gergo ‘sfora’. Lei chiede la linea alla regia. Ma lui sta ancora concludendo. ”Ma ragazzi, ragazzi non chiudono più? Ma ragazzi, non chiudono… Ma so’ scemi? Non mi rispondono nemmeno dalla regia… Che m*rde! Ma cosa fanno? A me non frega un ca*zo, deve chiudere”. Queste le prime parole dellache Striscia manda in onda. Ma non è finita. ...