Falcone | Berlusconi e destra invertono realtà sul fascismo

Mafia - il testimone dell’appunto di Falcone : “Il pentito disse : Andate a vedere Berlusconi come ha fatto i soldi” : L’appunto dimenticato di Giovanni Falcone su Silvio Berlusconi e Cosa nostra? “Il pentito Francesco Marino Mannoia mi disse: Andate a vedere come ha fatto i primi soldi. Non aggiunse altro”. C’è un testimone oculare del promemoria dimenticato dal giudice Falcone nel suo ufficio, tra le pagine dei verbali del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia. “Cinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 ...

Mafia - l’appunto dimenticato scritto da Giovanni Falcone : “Berlusconi paga i boss di Cosa nostra” : Un appunto rimasto per trent’anni dimenticato. Un foglio di carta utilizzato come block notes probabilmente durante un interrogatorio e rimasto poi disperso tra i faldoni senza che nessuno ci facesse mai caso. Eppure il suo contenuto è rilevante. C’è scritto: “Cinà in buoni rapporti con Berlusconi. Berlusconi dà 20 milioni a Grado e anche a Vittorio Mangano“. Parole tracciate con la calligrafia di Giovanni Falcone ed ...