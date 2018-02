Fabio Aru annuncia : 'Parteciperò al Giro d'Italia' : Roma, 19 feb. , askanews, -'Sarò al via del prossimo Giro d'Italia'. Fabio Aru scioglie le riserve e annuncia su Facebook la sua presenza alla corsa rosa. Il 27enne sardo del team Uae Emirates ha ...

Fabio Aru ha deciso : 'Faccio il Giro' : Fabio Aru ha ufficializzato la sua presenza al Giro d'Italia 2018: "Ho voluto ponderare bene questa importante decisione, confrontandomi costruttivamente con la squadra. La scelta di partecipare al ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia 2018! Ci ho pensato a lungo - contento di tornare in gara” : Fabio Aru sarà al via del Giro d’Italia 2018. Ora è davvero ufficiale, il Cavaliere dei Quattro Mori sarà protagonista della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 5 maggio da Gerusalemme: a comunicarlo è stato lo stesso sardo che nelle ultime settimane non aveva dato la certezza sulla sua partecipazione. L’annuncio arriva tramite un post pubblicato su Twitter: “Ho voluto ponderare bene questa decisione, mi sono confrontato con la ...

Giro d'Italia - A Dubai importante annuncio di Fabio Aru : 'ecco la mia decisione definitiva' : ...con gli appassionati di ciclismo negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo e ci auguriamo che la squadra che rappresenta il nostro Paese possa ispirare un continuo sviluppo dello sport nella ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Il 2017 un anno di crescita e difficoltà. Era giusto cambiare squadra! : “Il 2017 è stato un anno molto difficile e complicato, dove però ho dimostrato, non solo a me stesso, che si può lottare sem­pre e comunque. Prima una bronchite alla Tirreno-Adriatico. Poi il 2 aprile la caduta nel ritiro di Sierra Ne­vada. Un incidente apparentemente ba­nale, che si è invece rivelato molto più brutto di quanto si potesse pensare in un primo momento. Il Giro che era nei miei programmi, svanisce in un colpo. Avevo fatto di ...

Dall'Abu Dhabi Tour alla Tirreno-Adriatica - le emozioni di Aru all'esordio stagionale : le impressioni di Fabio a SportFair : ... con Marta ed Ernesto che hanno dimostrato di volermi fortemente come loro testimonial sulle strade del mondo. Le scarpe sono fantastiche, la disponibilità e professionalità della famiglia Gazzola e ...

Ciclismo - Abu Dhabi Tour 2018 – Presentato il percorso. Quanti big : super sfida tra Fabio Aru e Tom Dumoulin - grandi velocisti : Si è svolta la presentazione dell’Abu Dhabi Tour 2018, piccola corsa a tappe negli Emirati Arabi Uniti che si disputerà dal 21 al 25 febbraio. Previste cinque tappe in Medio Oriente per la corsa World Tour organizzata da Adsc in collaborazione con Rcs Sport. Manifestazione attesissima perché rappresenterà il debutto stagionale di Fabio Aru con la casacca della UAE Emirates. Il Cavaliere dei Quattro Mori se la vedrà con Tom Dumoulin, ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Io e Nibali - grandi amici : lui è un traguardo. Ai Mondiali per essere primi. Giro d’Italia? Non so se verrò” : Fabio Aru è pronto per disputare una grande stagione con la casacca della UAE Emirates dopo aver lasciato l’Astana. Il sardo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il debutto stagionale è previsto tra poche settimane ad Abu Dhabi. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha confermato l’ottimo rapporto con Vincenzo Nibali: “Sì, lo so, in tanti ci vorrebbero nemici. Il fatto è che siamo amici, usciamo in bici assieme, ...

Ciclismo - Ecco la nuova maglia tricolore di Fabio Aru! Il ciclista orgoglioso della divisa FOTO : Fabio Aru svela la versione definitiva della maglia tricolore che utilizzerà fino ai prossimi campionati italiani Fabio Aru ha svelato finalmente la versione definitiva della maglia tricolore che ...

Fabio Aru : 'Vinokourov non ha capito' Video : La nuova stagione ciclistica è ormai alle porte e #Fabio aru vorra' certamente viverla da protagonista. Tra i grandi obiettivi del corridore della UAE Emirates [Video] ci sono il Giro d'Italia e il durissimo campionato mondiale a Innsbruck. In una recente intervista rilasciata a 'La Stampa', il Cavaliere dei Quattro Mori ha offerto degli spunti molto interessanti. In particolare, Aru si è soffermato sul suo addio all'#Astana e sulla positivita' ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Voglio Froome al Giro d’Italia. Italia fortissima ai Mondiali. Vinokourov non mi ha capito” : Fabio Aru si sta preparando per disputare una stagione da protagonista con la nuova casacca della UAE Emirates. Il sardo, che dovrebbe avere nel Giro d’Italia e nei Mondiale i suoi obiettivi principali, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Chiari gli obiettivi stagionali: “Per il Giro non abbiamo ancora deciso (ma sorride, ndr), del Mondiale invece il CT Cassani mi parla da un anno. Faremo una ricognizione e ci puntiamo ...

FOTO – La nuova maglia tricolore di Fabio Aru. Bandiera italiana più visibile : Aveva fatto molto discutere la prima versione della maglia tricolore di Fabio Aru con la sua nuova squadra: la UAE Emirates. Il sardo, campione italiano in carica, aveva annunciato però che ci sarebbero state delle modifiche, per rendere il tricolore più chiaro, accontentando così i tanti tifosi azzurri. Oggi, in anteprima, l’isolano ha lasciato scoprire la nuova divisa. Queste le differenze tra la prima e la seconda versione. Prima ...

Fabio Aru e la maglia contestata : ‘I tifosi possono stare calmi’ Video : Con l’inizio del nuovo anno i ciclisti che hanno cambiato squadra nel corso dell’ultimo ciclomercato hanno potuto finalmente farsi fotografare con le loro nuove maglie. Molto atteso ovviamente era lo scatto di #Fabio aru, passato [Video]dalla Astana [Video]alla UAE Emirates con la sua maglia tricolore di Campione d’Italia. Per i tifosi dello scalatore sardo c’è stata una grossa delusione: la divisa di Aru è praticamente identica a quella dei ...