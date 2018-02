Eva Henger e Nadia Rinaldi faccia a faccia a Domenica Live

NADIA RINALDI VS Eva HENGER/ Spunta il fuori onda a Domenica Live : "Non lo posso dire" : NADIA RINALDI contro Eva HENGER: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 16:32:00 GMT)

Domenica Live - fuori onda di Nadia Rinaldi ad Eva Henger : «Non lo posso dire» : Eva Henger e Nadia Rinaldi - Domenica Live A Domenica Live anche ieri si è parlato dello scandalo droga all’Isola dei Famosi 2018. A confrontarsi sulla vicenda sono state l’accusatrice Eva Henger e Nadia Rinaldi, che non ha né confermato e né smentito la tesi della collega. Semplicemente, l’attrice romana ha dichiarato di non aver mai visto Francesco Monte con la marijuana. Un fuori onda, però, confermerebbe il ...

Domenica Live - bagarre sul ‘canna-gate’ all’Isola dei Famosi. Nadia Rinaldi a Eva Henger : “Io non ho visto quello che hai visto tu. Basta - lasciaci in pace” : All’Isola dei Famosi, durante la diretta del martedì, si cerca di parlarne il meno possibile. Ma gli altri programmi Mediaset ci marciano. E’ l’ormai famigerato “canna gate“: Eva Henger che ha accusato Francesco Monte di aver fatto uso di marijuana in Honduras, nella settimana precedente allo sbarco sull’Isola. Ieri, durante Domenica Live, la Henger ha cercato di convincere Nadia Rinaldi, altra ex naufraga, a ...

FRANCESCO MONTE ED Eva HENGER/ Video : lui pensa alla carriera - lei rilascia interviste : FRANCESCO MONTE ed Eva HENGER, Video: lui debutta da attore, il marito di lei torna nel mirino de Le Iene... Le ultime notizie sui due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:20:00 GMT)

Isola dei Famosi - lite in tv tra Eva Henger e Nadia Rinaldi : Scintille in tv a Domenica Live tra Eva Henger e Nadia Rinaldi. L'ex pornodiva torna sul caso Monte e punta il dito contro la compagna d'avventura sull'Isola: "Conosco Nadia da ventidue anni, vedere quel servizio mi ha fatto male. Io ho dei messaggi che mi ha mandato Nadia, tentando di spiegarmi, se serviranno li farò vedere. Nadia ha visto e ne abbiamo anche parlato una mattina".Ma a difendere la Rinaldi è ...

Isola dei Famosi 2018 : Nadia Rinaldi smentisce Eva Henger a Domenica Live : Nadia Rinaldi ospite del contenitore Domenicale di canale 5, Domenica Live smentisce Eva Henger in merito al canna –gate sull’Isola Dei Famosi 2018. Nadia Rinaldi vs Eva Henger: Face to face dalla D’Urso, la verità Ieri pomeriggio a Domenica Live, per l’ennesima volta si è parlato del droga gate. Ancora una volta Eva Henger faccia a faccia con un’altra ex naufraga, tirata in ballo proprio dalla pornostar: Nadia Rinaldi. Ormai pare una ...

Francesco Monte ed Eva Henger/ Video : lui debutta da attore - il marito di lei torna nel mirino de Le Iene... : Francesco Monte ed Eva Henger, Video: lui debutta da attore, il marito di lei torna nel mirino de Le Iene... Le ultime notizie sui due ex naufraghi dell'Isola dei Famosi(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 00:20:00 GMT)

Nadia Rinaldi vs Eva Henger/ Le Iene proveranno a far fa pace anche a loro due? (Domenica Live) : Nadia Rinaldi contro Eva Henger: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:48:00 GMT)

'Massimiliano Caroletti - marito di Eva Henger - e il socio Andrea Agresti non hanno pagato gli attori di Roma Nuda' : Le Iene tornano sul caso ' Roma Nuda ', film prodotto dal marito di Eva Henger Massimiliano Caroletti , del quale si sono già occupati nel 2013. Il motivo sono i mancati pagamenti a maestranze e ...

NADIA RINALDI VS Eva HENGER/ Il pubblico vorrebbe lo scontro direttamente a L'Isola dei Famosi (Domenica Live) : NADIA RINALDI contro Eva HENGER: lo scontro del secondo a Domenica Live con Barbara d'Urso, emergeranno altri dettagli sullo spinoso canna-gate? Staremo a vedere!(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 21:36:00 GMT)

“La verità? Eccola”. Nadia Rinaldi demolisce Mercedesz Henger : lacrime in diretta a Domenica Live. La figlia di Eva non regge il colpo e scoppia a piangere. Cosa le ha detto : Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, non ha passato un bel momento a ‘Domenica Live’ ed è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni della Rinaldi, che conosce da quando era piccola. Mercedesz, come confessato nel salotto di Barbara d’Urso, sperava che Nadia testimoniasse a favore di Eva nella guerra ...

Eva Henger-Nadia Rinaldi - rissa in tv : "Droga all'Isola - tu sapevi". La replica : "Monte? Per me non ha fumato" : «Conosco Nadia da ventidue anni, vedere quel servizio mi ha fatto male. Io ho dei messaggi che mi ha mandato Nadia, tentando di spiegarmi, se serviranno li farò vedere. Nadia ha visto e...

Mercedesz Henger piange in diretta per Nadia Rinaldi/ "Eri la nostra speranza" : delusa dalla smentita su Eva : Mercedesz Henger piange per colpa di Nadia Rinaldi dopo lo scontro tra l'attrice e la madre Eva a Domenica Live. L'ex naufraga ha smentito ancora una volta l'amica.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:58:00 GMT)

Domenica Live - scoppia la lite tra Nadia Rinaldi e Eva Henger : caos in diretta : lite in diretta a 'Domenica Live' tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger. Oggetto del contendere il cosiddetto