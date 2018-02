Europa League Atalanta | Cornelius influenzato | resta a riposo

Europa League Atalanta - Cornelius ai box per influenza : BERGAMO - Atalanta al lavoro nella mattinata di oggi, in vista dell'impegno con il Borussia Dortmund, gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì 22 febbraio con ...

Champions ed Europa League : ecco le gare delle italiane visibili in chiaro : Dopo il turno intenso di Serie A, da domani torneranno in campo le coppe europee. Come noto la gara della Roma sarà visibile in tv in chiaro su canale 5 mercoledì sera, mentre per quanto concerne l’Europa League la scelta di Sky è ricaduta sull’incontro del Milan. Si tratta forse della partita meno in bilico delle 4 italiane dopo il 3-0 in trasferta della truppa di Gattuso, ma di certo i tifosi rossoneri saranno contenti della ...

Europa League - Milan-Ludogorets in diretta e in chiaro su TV8 : Si disputano questa settimana le gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League in cui a rappresentare l’Italia sono ben quattro squadre, Milan, Atalanta, Lazio e Napoli. Proprio i rossoneri sono quelli ad avere il compito più semplice grazie alla vittoria ottenuta una settimana fa per 3-0 contro i bulgari del Ludogorets. Dove […] L'articolo Europa League, Milan-Ludogorets in diretta e in chiaro su TV8 è stato realizzato ...

Napoli - quanto pesa l'Europa League? Solo al Porto riuscì la doppia impresa : Baci e abbracci alla fine del match contro la SPAL, ma questo Napoli non ha troppo tempo da perdere. Tutti a lavoro, ancora una volta, si riprende la preparazione in vista di un match, quello di...

Napoli - Sarri : “L’Europa League è una manifestazione ai limiti della follia” : Domani sera alle 21.05 al San Paolo sarà tempo di onorare l’Europa League nella gara d’andata dei sedicesimi di finale. Di fronte il Lipsia di Hasenhuttl, al momento secondo in Bundesliga. A presentare la sfida nella conferenza stampa di vigilia ci ha pensato l’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: “Se vogliamo fare un salto a livello […] L'articolo Napoli, Sarri: “L’Europa League è una manifestazione ai limiti ...

Napoli e la polemica Europa League - Sarri ammette : “la città ha scelto!” : Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ha parlato della vittoria odierna contro la Spal ai microfoni di Sky. L’allenatore dei partenopei è parso soddisfatto di quanto visto anche se i suoi non hanno brillato: “Sono molto soddisfatto della prestazione sia dal punto di vista tattico che tecnico. Peccato che il risultato non rispecchi l’andamento della partita, ci è mancata un po’ di cattiveria. Oggi siamo scesi in campo con ...

Inter ‘da ridere’ (proprio come l’autogol di Ranocchia) - anche l’Europa League è a rischio : il Genoa ipoteca la salvezza ed adesso può anche sognare : Si è concluso l’anticipo serale valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A, importante prestazione del Genoa che ha vinto senza particolari problemi contro l’Inter, la squadra di Spalletti sempre più negativa, solo la ‘fortuna’ nella prima parte di stagione ha aiutato i nerazzurri, adesso sono usciti i veri valori della squadra, forse nemmeno da Europa League. Inter ‘da ridere’ proprio come ...

Europa League - ecco quanto vale la qualificazione agli ottavi : Milan, Lazio, Atalanta e Napoli sono le quattro squadre impegnate in Europa League. Giovedì si sono disputate le gare di andata dei sedicesimi: ottima prova del Milan che ha ipotecato la qualificazione vincendo per 3-0 in Bulgaria contro il Ludogorets, bene anche l’Atalanta nonostante la sconfitta per 3-2 a Dortmund, sconfitta di misura per la Lazio a Bucarest, mentre il Napoli è virtualmente fuori dopo il ko per 3-1 al San Paolo con il ...

Europa League - perché Milan e Atalanta sono un esempio per l'Italia : La spedizione italiana nell' Europa League ha due volti, l' uno illuminato dai complimenti, l' altro oscurato dai rimproveri. Il paradosso è che sul lato migliore ci sono Atalanta e Milan, le squadre '...

Europa League - qualificazione del Napoli - quota proibitiva : TORINO - Dopo l'1-3 di ieri al San Paolo il Napoli deve battere 2-0 il Lipsia nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League: un'impresa difficilissima, considerando anche che la priorità di ...

NAPOLI - SARRI / Europa League - disastro con il Lipsia : i quotidiani bocciano il tecnico toscano : NAPOLI, SARRI imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:08:00 GMT)

Video/ Marsiglia Braga - 3-0 - : highlights e gol della partita - Europa League - sedicesimi - : Video Marsiglia Braga , risultato finale 3-0, : highlights e gol della partita, sedicesimi di Europa league. Decisiva la doppietta firmata da Germain.

Pagelle/ Napoli-Lipsia (1-3) : i voti della partita. Male il centrocampo azzurro (Europa League sedicesimi) : Pagelle Napoli Lipsia: i voti della partita a tutti i protagonisti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo. La capolista della Serie A ospitava la formazione tedesca(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:42:00 GMT)