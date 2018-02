Espulso un cittadino tunisino | Legato allo Stato islamico

ilgiornale

: RT @corrmezzogiorno: #Lecce Espulso un cittadino marocchino, voleva fare un attentato a Brindisi - zanai62 : RT @corrmezzogiorno: #Lecce Espulso un cittadino marocchino, voleva fare un attentato a Brindisi - Candy_Amara : RT @corrmezzogiorno: #Lecce Espulso un cittadino marocchino, voleva fare un attentato a Brindisi -

(Di lunedì 19 febbraio 2018) Èundal territorio nazionale per motivi di sicurezza. A renderlo noto è il Viminale in una nota che aggiunge: "Con l'espulsione di oggi, la ventesima del 2018, sono 257 i soggetti gravitanti in ambienti dell'estremismo religioso espulsi con accompagnamento nel proprio Paese, dal 1° gennaio 2015 ad oggi".In particolare, l'espulsione di oggi riguarda un 27enne, recentemente segnalato dalle Autorità di Tunisi attraverso i canali di cooperazione internazionale di Polizia, quale soggetto, partito dal suo Paese per raggiungere l'Italia o altre nazioni europee.Le successive attività di ricerca, coordinate dal Servizio per il Contrasto all'Estremismo e al Terrorismo Esterno, ne hanno consentito il rintraccio lo scorso 6 febbraio a Ravenna. Per questi motivi, lo straniero è...